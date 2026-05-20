  3. Шеста африканска титла мотивира Йего за Пекин 2027 и Лос Анджелис 2028

  • 20 май 2026 | 14:07
Сребърният медалист в хвърлянето на копие от Олимпийските игри през 2016 г., Джулиъс Йего заяви, че спечелването на рекордната шеста титла от Африканския шампионат е възродило мотивацията му, докато се цели в Световното първенство в Пекин през 2027 г. и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Световният шампион от 2015 г. за пореден път утвърди своята доминация на континенталната сцена, след като грабна африканската корона в хвърлянето на копие на Шампионата на Африка за мъже и жени в Акра, Гана. Йего, известен с прякора си YouTube Man, постигна победен резултат от 79.87 метра, изпреварвайки етиопеца Обан Отагиогулия (77.60 м) и представителя на Южна Африка Смит Доу (76 м).

37-годишният атлет разкри, че състезанието в Акра е било последното му участие на Африканския шампионат, като сега фокусът му се измества изцяло към световната сцена.

“Мисля, че това е последният ми Африкански шампионат, така че сега се концентрирам върху Световното първенство догодина и Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.“, каза Йего.

Той призна, че първоначално е планирал да пропусне шампионата, преди да бъде убеден в противното от Атлетическата федерация на Кения.

“Отначало не исках да се състезавам на този шампионат, но след това бях убеден от Атлетическата федерация на Кения и реших да участвам“, сподели той.

Йего посочи трудните метеорологични условия в Гана, отбелязвайки, че силните ветрове са затруднили състезанието за копиехвъргачите.

“Условията не бяха благоприятни за хвърляне на копие заради вятъра“, обясни той.

Въпреки трудностите, кенийската икона в хвърлянията изрази задоволство от успешната защита на континенталната си титла.

“Като цяло се радвам, че успях да запазя титлата си. Това е шестата ми титла и е просто невероятно“, добави той.

Освен индивидуалното си постижение, Йего подчерта нарастващия възход на техническите дисциплини в цяла Африка, особено в хвърлянето на копие, където вярва, че успехът му е вдъхновил ново поколение атлети.

“Знам, че съм мотивирал много атлети от техническите дисциплини не само в Кения, но и в цяла Африка. Например сега Етиопия спечели сребро в хвърлянето на копие“, каза той.

“Африка има изобилие от таланти. Всичко, от което се нуждаем, е подкрепа и подходяща инфраструктура.“

Снимки: Gettyimages

