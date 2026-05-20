Оманяла отдава блестящата си форма през 2026 г. на Южна Африка и промени в тренировките

Най-бързият мъж на Африка Фердинанд Оманяла отдаде експлозивния си старт на сезон 2026 на промени в тренировъчната си програма и на стратегическото преместване на подготвителната си база в Южна Африка. Африканският рекордьор разкри, че по-тежките натоварвания и преместването на лагера от Кения в Южна Африка са изиграли основна роля за доминиращата му форма в началото на сезона.

“Променихме малко тренировъчната програма, направихме повече натоварвания и отидохме да тренираме в Южна Африка вместо в Кения, което наистина се оказа много добро за нас“, заяви Оманяла.

Корекциите вече дават резултат, като Оманяла регистрира четири бягания под 10 секунди през този сезон.

В събота той откри кампанията си в Диамантената лига по впечатляващ начин на турнира в Шанхай, като пробяга 100 метра за 9.98 секунди и завърши втори – неговото четвърто представяне под 10 секунди за годината.

Южноафриканецът Гифт Леотлела спечели състезанието с време 9.97, а американският спринтьор Кенет Беднарек допълни подиума също с време 9.98.

Въпреки че изпусна победата на косъм, Оманяла беше доволен, че отново е слязъл под бариерата от 10 секунди.

“Бягах под 10 секунди и съм доволен. Резултатът е добър и продължаваме напред“, каза той.

Сега 30-годишният атлет насочва вниманието си към Диамантената лига в Сямън в събота, където ще преследва петото си бягане под 10 секунди за сезона.

“Преди състезанието очаквах да бягам под 10 секунди и го постигнах. Надявам се да запазя постоянството в представянето си и в следващото състезание в Сямън“, добави той.

Със сезона, който набира скорост, Оманяла вече е насочил поглед към Световното първенство през 2027 г. в Пекин (Китай), надявайки се, че силната основа, изградена тази година, ще доведе до още по-бързи времена на световната сцена.

“Това е добър старт на сезона. Ще продължа в същия дух и ще се подготвям за Световното първенство догодина в Пекин“, отбеляза той.

Оманяла изглежда в отлична форма още от откриването на сезона си на открито през 2026 г. на турнира от Континенталния тур Cape Milers в Южна Африка, където спечели на 100 метра с 10.19 секунди.

След това кенийската спринтьорска звезда навлезе в топ форма, започвайки впечатляваща серия от бягания под 10 секунди.

Той отправи първото си предупреждение на Гран при в Адис Абеба на 18 април, като триумфира с победа за 9.98 секунди – първото му бягане под 10 секунди от повече от две години.

След това Оманяла зарадва местните фенове на турнира Kip Keino Classic на 24 април, подобрявайки най-доброто си постижение за сезона на 9.96, докато печелеше състезанието на националния стадион.

Два дни по-късно шампионът от Игрите на Британската общност отново подобри най-доброто си постижение за сезона на Botswana Golden Grand Prix, като записа 9.95, за да завърши трети в изключително силна конкуренция.

Канадецът Джеръм Блейк спечели състезанието с 9.93, а сънародникът му Андре Де Грас завърши втори с 9.95 – същото време като на Оманяла.

Освен индивидуалните си постижения, Оманяла изигра ключова роля и в мъжката щафета на Кения 4х100 метра на Световното първенство за щафетни бягания в Габороне, Ботсвана.

Бягайки заедно с Мешак Бабу, Марк Отиено и Роналд Коеч, кенийският квартет записа национален рекорд от 38.50 секунди, за да завърши пети във втора серия от квалификациите за Световното първенство през 2027 г.