Сабаленка ще стартира на "Ролан Гарос" без полуфинал на клей през настоящия сезон

  • 21 май 2026 | 15:23
Водачката в световната ранглиста по тенис при жените Арина Сабаленка пристига на Откритото първенство на Франция в преследване на дългоочаквана първа титла от Големия шлем на клей.

Четири трофея от Големия шлем - две титли от Откритото първенство на Австралия и две от Откритото първенство на САЩ, подчертават нейното господство на твърди кортове, но клеят остава непокорена територия, пише Ройтерс.

Миналата година Сабаленка беше на един сет от титлата в Париж, преди Коко Гоф да превърне мача между двете най-добри в света в двубой на издръжливост и съпротива, а тенисистката от Беларус се препъна в срещата с общо 100 непредизвикани грешки.

В Рим Арина Сабаленка загуби в третия кръг от 36-годишната Сорана Кърстя, която остави световната номер 1 да търси отговори. Още по-тревожна беше гледката на Сабаленка, която извика физиотерапевта заради затрудения при движенията си.

„Става дума за долната част на гърба ми, свързана с тазобедрената става, която някак си ме ограничаваше от пълната ротация. Просто ще имам няколко почивни дни. Ще ги прекарам във възстановяване, това е планът засега“, заяви тя след отпадането си в италианската столица.

Сега Сабаленка ще се появи в Париж без полуфинал на клей през настоящия сезон, само с четири победи от шест мача на тази настилка и със странното усещане, че останалите състезателки също виждат тази уязвимост.

