Илиян Радулов допусна поражение в първия кръг на сингъл в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов отпадна в първия кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Матаро (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. 20-годишният българин отстъпи пред участващия с "уайлд кард" представител на домакините Роберт Вацка с 4:6, 3:6 за час и 41 минути на корта.

Радулов направи два пробива, но и три пъти не удържа подаването си в оспорвания първи сет, който загуби с 4:6. Във втората част той изостана с 2:5 и след 3:6 отпадна от надпреварата.

През миналата седмица националът достигна до полуфиналите на сингъл на турнир във Вик (Испания).