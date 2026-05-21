Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Новак Джокович потвърди за промяната в треньорския си щаб

Новак Джокович потвърди за промяната в треньорския си щаб

  • 21 май 2026 | 09:38
  • 544
  • 0
Новак Джокович потвърди за промяната в треньорския си щаб

Новак Джокович потвърди, че дългогодишният му приятел и сънародник Виктор Троицки става негов треньор преди Откритото първенство на Франция по тенис, където сърбинът ще опита да спечели рекордна 25-та титла от Големия шлем.

„Добре дошъл, приятелю, съотборник и сега треньор... Виктор Троицки“, написа Джокович в профила си в социалната платформа Instagram.

Двамата са работили заедно и преди. Троицки - капитан на Сърбия за Купа „Дейвис“, беше част от треньорския екип на Новак Джокович при неговия триумф със златото на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. По-рано, като съотборници, те допринесоха за триумфа на сръбския тим с първа титла от Купа „Дейвис“ за страната през 2010-а.

Непосредствената задача на Виктор Троицки ще бъде да помогне на Джокович, който навършва 39 години в петък, да събере увереност на фона на накъсания му от физически проблеми сезон, последвал загубата на финала на Откритото първенство на Австралия през януари.

Новак Джокович имаше ограничена подготовка на клей преди втория за годината турнира от Големия шлем , като същевременно успя да се справи с дразнещ проблем с рамото.

Откритото първенство на Франция започва в неделя.

Следвай ни:

Още от Тенис

Нестеров и Генов се класираха за 1/4-финал на двойки на "Чалънджър" в Италия

Нестеров и Генов се класираха за 1/4-финал на двойки на "Чалънджър" в Италия

  • 20 май 2026 | 22:26
  • 1018
  • 0
България без представител в основната схема на "Ролан Гарос" за пръв път от 45 години

България без представител в основната схема на "Ролан Гарос" за пръв път от 45 години

  • 20 май 2026 | 21:52
  • 5018
  • 5
Илиян Радулов допусна поражение в първия кръг на сингъл в Испания

Илиян Радулов допусна поражение в първия кръг на сингъл в Испания

  • 20 май 2026 | 19:22
  • 787
  • 0
Алексей Попирин отстрани водача в схемата Тейлър Фриц във втория кръг на турнира в Женева

Алексей Попирин отстрани водача в схемата Тейлър Фриц във втория кръг на турнира в Женева

  • 20 май 2026 | 17:18
  • 846
  • 0
Виктор Троицки става част от екипа на Новак Джокович за "Ролан Гарос"

Виктор Троицки става част от екипа на Новак Джокович за "Ролан Гарос"

  • 20 май 2026 | 17:13
  • 820
  • 0
“Щастлив губещ” изхвърли Феликс Оже-Алиасим в Хамбург

“Щастлив губещ” изхвърли Феликс Оже-Алиасим в Хамбург

  • 20 май 2026 | 16:44
  • 709
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 1540
  • 0
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 324391
  • 1132
Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

  • 20 май 2026 | 23:46
  • 60416
  • 38
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 47571
  • 123
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
  • 53274
  • 108
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 95388
  • 153