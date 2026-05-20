ЦСКА е новият носител на Купата на България след огромна драма и дузпи с Локомотив (Пловдив)
Нестеров и Генов се класираха за 1/4-финал на двойки на "Чалънджър" в Италия

  • 20 май 2026 | 22:26
Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров и Антъни Генов се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Червия (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Българите преодоляха лесно на старта представителите на домакините Томазо Компанючи и Микеле Рибекай с 6:0, 6:3 за 55 минути на корта.

За място на полуфиналите Нестеров и Генов, които заработиха по 9 точки за световната ранглиста, ще играят срещу Ли Ту (Австралия) и Бувайсар Гадамаури (Белгия).

По-рано днес Нестеров се класира и за четвъртфиналите на сингъл в надпреварата, след като влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите.

През миналата седмица пък Генов стана шампион на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Загреб (Хърватия).

