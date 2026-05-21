  Тенисистите обявиха как ще протестират на "Ролан Гарос"

Тенисистите обявиха как ще протестират на "Ролан Гарос"

Тенисистите обявиха как ще протестират на "Ролан Гарос"

Тенисистите планират да ограничат времето си за пресконференции като част от протестите за наградния фонд на Откритото първенство на Франция.

Според агенция ДПА състезателите планират да сведат до минимум медийните си изяви на “Ролан Гарос”, включително в медийния ден в петък, когато ще напуснат след 15 минути.

От Френската федерация по тенис заявиха, че съжаляват за решението на играчите, но добавиха, че са готови да „се ангажират в пряк и конструктивен диалог по въпросите на управлението“.

По-рано този месец водещите тенисисти в света изразиха разочарованието си от наградния фонд на турнирите от Големия шлем и липсата на напредък в разглеждането на други оплаквания. Това се случва, след като 20 състезатели - включително Яник Синер, Арина Сабаленка, Карлос Алкарас, Новак Джокович, Коко Гоф и Ига Швьонтек - написаха писмо миналия май до четирите турнира от Големия шлем, призовавайки за по-голям дял от приходите и увеличени добавки.

Организаторите на Откритото първенство на Франция обявиха през април увеличение с 9,5% на годишна база на общия награден фонд до 61,7 милиона евро. Шампионите на сингъл ще вземат по 2,8 милиона евро.

Тенисистите обаче твърдят, че увеличените приходи от турнири означават, че техният дял е намалял от 2024 година до по-малко от 15%. На миналогодишното Открито първенство на САЩ имаше 20% ръст, а на Откритото първенство на Австралия през януари - близо 16%.

В изявлението на тенис централата на Франция се добавя: „Съжаляваме за решението на играчите, което засяга всички заинтересовани страни в турнира: медиите, телевизионните оператори, FFT и цялата тенис общност, всички от които следят всяко издание на „Ролан Гарос“ с голям ентусиазъм. Френската тенис федерация признава важността на приноса на играчите за успеха на турнира и желае да поддържа тесни връзки с тях.“

Новак Джокович потвърди за промяната в треньорския си щаб

Новак Джокович потвърди за промяната в треньорския си щаб

  • 21 май 2026 | 09:38
  • 793
  • 0
Нестеров и Генов се класираха за 1/4-финал на двойки на "Чалънджър" в Италия

Нестеров и Генов се класираха за 1/4-финал на двойки на "Чалънджър" в Италия

  • 20 май 2026 | 22:26
  • 1049
  • 0
България без представител в основната схема на "Ролан Гарос" за пръв път от 45 години

България без представител в основната схема на "Ролан Гарос" за пръв път от 45 години

  • 20 май 2026 | 21:52
  • 5088
  • 6
Илиян Радулов допусна поражение в първия кръг на сингъл в Испания

Илиян Радулов допусна поражение в първия кръг на сингъл в Испания

  • 20 май 2026 | 19:22
  • 800
  • 0
Алексей Попирин отстрани водача в схемата Тейлър Фриц във втория кръг на турнира в Женева

Алексей Попирин отстрани водача в схемата Тейлър Фриц във втория кръг на турнира в Женева

  • 20 май 2026 | 17:18
  • 862
  • 0
Виктор Троицки става част от екипа на Новак Джокович за "Ролан Гарос"

Виктор Троицки става част от екипа на Новак Джокович за "Ролан Гарос"

  • 20 май 2026 | 17:13
  • 835
  • 0
Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 6068
  • 4
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 3442
  • 2
Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 3328
  • 0
Цветан Соколов е гост в Block Out

Цветан Соколов е гост в Block Out

  • 21 май 2026 | 11:45
  • 414
  • 0
След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 12333
  • 32
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 327050
  • 1141