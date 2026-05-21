Тенисистите обявиха как ще протестират на "Ролан Гарос"

Тенисистите планират да ограничат времето си за пресконференции като част от протестите за наградния фонд на Откритото първенство на Франция.

Според агенция ДПА състезателите планират да сведат до минимум медийните си изяви на “Ролан Гарос”, включително в медийния ден в петък, когато ще напуснат след 15 минути.

От Френската федерация по тенис заявиха, че съжаляват за решението на играчите, но добавиха, че са готови да „се ангажират в пряк и конструктивен диалог по въпросите на управлението“.

По-рано този месец водещите тенисисти в света изразиха разочарованието си от наградния фонд на турнирите от Големия шлем и липсата на напредък в разглеждането на други оплаквания. Това се случва, след като 20 състезатели - включително Яник Синер, Арина Сабаленка, Карлос Алкарас, Новак Джокович, Коко Гоф и Ига Швьонтек - написаха писмо миналия май до четирите турнира от Големия шлем, призовавайки за по-голям дял от приходите и увеличени добавки.

Организаторите на Откритото първенство на Франция обявиха през април увеличение с 9,5% на годишна база на общия награден фонд до 61,7 милиона евро. Шампионите на сингъл ще вземат по 2,8 милиона евро.

Тенисистите обаче твърдят, че увеличените приходи от турнири означават, че техният дял е намалял от 2024 година до по-малко от 15%. На миналогодишното Открито първенство на САЩ имаше 20% ръст, а на Откритото първенство на Австралия през януари - близо 16%.

В изявлението на тенис централата на Франция се добавя: „Съжаляваме за решението на играчите, което засяга всички заинтересовани страни в турнира: медиите, телевизионните оператори, FFT и цялата тенис общност, всички от които следят всяко издание на „Ролан Гарос“ с голям ентусиазъм. Френската тенис федерация признава важността на приноса на играчите за успеха на турнира и желае да поддържа тесни връзки с тях.“