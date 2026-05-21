Баскетболистките отиват на турнир в Гърция

Състезателките от женския национален тим по баскетбол се събират на 1 юни в Самоков за кратък лагер. След това тимът заминава за Гърция, където ще участва в международен турнир с отборите на Дания и домакините. Следва почивка в летните месеци, след което идва втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. Националките ще играят срещу Испания, Чехия и Хърватия.

Треньорката Таня Гатева и капитанката Борислава Христова обявиха, че момичетата няма да се щадят и на турнира в Гърция ще играят единствено за победи.