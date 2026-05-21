Юлия Стаматова е на 1/4-финал в Куршумлийска баня

Българската тенисистка Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната Стаматова проби за 2:1 гейма в първия сет, когато поставената под номер 3 нейна съперничка Тян Цзялин (Китай) се отказа поради травма след само 12 минути игра.

Българката се стреми към първо класиране за сезона на полуфинал поединично във веригата на Международната федерация ITF, а в спор за това тя ще се изправи утре срещу петата в схемата Мари Метро (Швейцария).