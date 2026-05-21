Замалек грабна поредна титла на Египет след победа над Керамика Клеопатра

  • 21 май 2026 | 14:26
Замалек осигури 15-ата си титла във Висшата лига на Египет, след като победи Керамика Клеопатра с 1:0, съвземайки се от скорошното поражение във финала на Купата на африканските конфедерации след дузпи. Преди последния кръг в първенството още две отбора имаха шанс да станат шампиони - Пирамидс и Ал Ахли, но Замалек се нуждаеше от само точка, за да спечели трофея, независимо от останалите резултати. Нападателят Одай Дабаг вкара победния гол още в осмата минута и тимът му пое контрол над срещата.

Друго попадение за състава от Кайро беше отменено през второто полувреме, когато точен изстрел на Чико Банза не беше признат заради нарушение в атака, докато Ахмед Белхаджи пропусна шанс да изравни за Клеопатра от дузпа. С този триумф Замалек сложи край на чакането си от 2022 година за нова титла и детронира носителя на трофея Ал Ахли, който остана трети в крайното класиране - на 3 точки зад шампиона и на 1 зад втория Пирамидс. По-рано през този месец Замалек загуби финала за Купата на африканските конфедерации срещу УСМ Алжир след 1:1 общ резултат от двата финални мача и 7:8 при дузпите.

Снимки: Imago

