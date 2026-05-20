Откриха официално Европейското по борба за момичета и момчета в Самоков

С официални слова и народни танци бе открито Европейското първенство по борба за момичета и момчета до 15 години в Самоков. Присъстващите бяха поздравени от ансамбъл „Българе“. Слово изнесоха президентът на Европейския съвет по борба Карл-Мартин Дитман, президентът на Българската федерация по борба Станка Златева и кметът на община Самоков Ангел Джоргов. Златева връчи подаръци и сувенири на Дитман и Джоргов, а Карл-Мартин Дитман също отвърна на жеста като подари на двамата плакети.

Станка Златева каза, че само две седмици след Европейското първенство за кадети и кадетки, Самоков отново е столица на европейската борба. ‚Това е признание за България, за нашите традиции и за възраждането на българската борба, което вече е факт“, добави тя.

По думите ѝ днес тук са бъдещите големи имена на европейската и световната борба.

Президентът на Европейския съвет по борба Карл-Мартин Дитман каза, че за него е чест да открие днешното първенство и благодари на всички за организацията. Той посочи, че Европейското първенство не е само за медали, а е олицетворение на спортния дух. Това е и възможност да се поставите на световната сцена, каза още президентът на младите борци.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов допълни, че за Самоков е голяма чест и отговорност да бъде домакин на това първенство. По думите му през последните дни Самоков е домакин на редица спортни събития и е може да се нарече, че спортна столица. Кметът пожела успех и на местния представител в състезанието Николай Бонев.

По време на официалното откриване бе прочетен и поздравителен адрес от министъра на спорта Енчо Керязов.

В Европейското първенство ще участват представители на Албания, Армения, Азербайджан, Белгия, Беларус, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Великобритания, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Израел, Италия, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Северна Македония, Монако, Нидерландия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Испания, Словакия, Турция, Украйна и България.