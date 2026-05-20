Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Откриха официално Европейското по борба за момичета и момчета в Самоков

Откриха официално Европейското по борба за момичета и момчета в Самоков

  • 20 май 2026 | 19:39
  • 419
  • 0
Откриха официално Европейското по борба за момичета и момчета в Самоков

С официални слова и народни танци бе открито Европейското първенство по борба за момичета и момчета до 15 години в Самоков. Присъстващите бяха поздравени от ансамбъл „Българе“. Слово изнесоха президентът на Европейския съвет по борба Карл-Мартин Дитман, президентът на Българската федерация по борба Станка Златева и кметът на община Самоков Ангел Джоргов.  Златева връчи подаръци и сувенири на Дитман и Джоргов, а Карл-Мартин Дитман също отвърна на жеста като подари на двамата плакети.

Станка Златева каза, че само две седмици след Европейското първенство за кадети и кадетки, Самоков отново е столица на европейската борба. ‚Това е признание за България, за нашите традиции и за възраждането на българската борба, което вече е факт“, добави тя.

По думите ѝ днес тук са бъдещите големи имена на европейската и световната борба.

Президентът на Европейския съвет по борба Карл-Мартин Дитман каза, че за него е чест да открие днешното първенство и благодари на всички за организацията. Той посочи, че Европейското първенство не е само за медали, а е олицетворение на спортния дух. Това е и възможност да се поставите на световната сцена, каза още президентът на младите борци.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов допълни, че за Самоков е голяма чест и отговорност да бъде домакин на това първенство. По думите му през последните дни Самоков е домакин на редица спортни събития и е може да се нарече, че спортна столица. Кметът пожела успех и на местния представител в състезанието Николай Бонев.

По време на официалното откриване бе прочетен и поздравителен адрес от министъра на спорта Енчо Керязов.

В Европейското първенство ще участват представители на Албания, Армения, Азербайджан, Белгия, Беларус, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Великобритания, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Израел, Италия, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Северна Македония, Монако, Нидерландия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Испания, Словакия, Турция, Украйна и България.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Делян Георгиев срещу индиец на Brave CF в Бургас

Делян Георгиев срещу индиец на Brave CF в Бургас

  • 20 май 2026 | 15:34
  • 922
  • 0
Колби Ковингтън уведоми UFC за пенсионирането си

Колби Ковингтън уведоми UFC за пенсионирането си

  • 20 май 2026 | 12:50
  • 626
  • 0
Усик и Верхувен лице в лице пред пирамидите в Гиза

Усик и Верхувен лице в лице пред пирамидите в Гиза

  • 20 май 2026 | 12:30
  • 822
  • 1
UFC обяви завръщането си в Абу Даби

UFC обяви завръщането си в Абу Даби

  • 20 май 2026 | 12:23
  • 496
  • 0
Разуи срещу Карано чупи рекорфи по гледаемост в САЩ

Разуи срещу Карано чупи рекорфи по гледаемост в САЩ

  • 20 май 2026 | 12:15
  • 523
  • 1
Максон Виние: С упоритост се готвя за SENSHI, това е огромна възможност за мен

Максон Виние: С упоритост се готвя за SENSHI, това е огромна възможност за мен

  • 19 май 2026 | 17:28
  • 651
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, отмениха гол на "червените" в 95-ата минута

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, отмениха гол на "червените" в 95-ата минута

  • 20 май 2026 | 20:35
  • 125941
  • 430
Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 20 май 2026 | 16:06
  • 3977
  • 1
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 50914
  • 115
Съставите на Фрайбург и Астън Вила за финала в Лига Европа

Съставите на Фрайбург и Астън Вила за финала в Лига Европа

  • 20 май 2026 | 20:51
  • 336
  • 0
Страхотна битка в Самоков, всичко се решава в последната четвърт!

Страхотна битка в Самоков, всичко се решава в последната четвърт!

  • 20 май 2026 | 20:40
  • 4504
  • 0
Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 36702
  • 85