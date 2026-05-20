  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Раян Гарсия обяви, че ще се боксира с Конър Бен

Раян Гарсия обяви, че ще се боксира с Конър Бен

Раян Гарсия избра Конър Бен за съперник в първата си защита на титлата на WBC в полусредна категория. Новината беше съобщена лично от боксьора в предаването "The Tonight Show" с водещ Джими Фалън в понеделник, като той уточни, че двубоят ще се състои на 12 септември в Лас Вегас.

Съобщението идва само ден, след като промоуърът Турки Алалших, обяви, че Канело Алварес ще се изправи срещу шампиона на WBC в супер-средна категория Кристиан Мбили по-рано на същата дата, 12 септември, в Рияд, Саудитска Арабия, като събитието ще се излъчва по DAZN.

Гарсия, с актив 25-2 (20 с нокаут), обикновено се боксира в галавечери, излъчвани по DAZN, а "T-Mobile Arena" в Лас Вегас е свободна за резервация за традиционния уикенд, посветен на Деня на независимостта на Мексико. Конър Бен, чийто баланс е 25-1 (14 с нокаут), се завърна на ринга с победа над бившия шампион в категория до 63 кг. над Реджис Прогрейс с единодушно съдийско решение на 26 април. Преди това той участва в два поредни главни мача срещу Крис Юбанк-младши на стадион „Тотнъм“ в Англия – първата им среща беше обявена за мач на 2025 г., а във втората Бен взе реванш за загубата си.

27-годишният Гарсия спечели пояса на WBC на 21 февруари, побеждавайки Марио Бариос с единодушно решение, след като прати бившия шампион в нокдаун още в първия рунд. По-рано в понеделник Гарсия заяви пред Стивън А. Смит от ESPN, че се стреми да се превърне в новото лице на бокса, измествайки бившия си съотборник Алварес.

Първоначално Гарсия каза на Фалън, че предстоящият му опонент е „от другата страна“, което предизвика объркване у водещия, който се пошегува дали съперникът не е извънземно от НЛО.

„Не, той е от Англия. Просто ще кажа името му: Конър Бен“, разкри Гарсия.

