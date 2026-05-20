Делян Георгиев срещу индиец на Brave CF в Бургас

Делян Георгиев ще се изправи срещу Оваис Якууб на 1-ви август в Бургас. Битката им ще бъде част от събитие на бойната верига Brave CF, която ще се проведе в "Арена Бургас". Битката ще се проведе в категория до 70.3 кг.

В професионалния ММА Георгиев е със статистика от три победи в три срещи, но той има и три професионални победи на веригата SENSHI по правилата на KWU Open, които са сходни с тези в професионалния ММА. При аматьорите Георгиев е двукратен световен и европейски шампион.

Якууб има пет победи в шест професионални срещи. Индиецът е провеждал лагери и съвместни подготовки с отбора на Хабиб Нурмагомедов в Дагестан и Дубай.