Купър Флаг и Кон Кнюпел начело на идеалния отбор на новаците в НБА

  • 21 май 2026 | 13:05
Крилото на Далас Маверикс Купър Флаг, новобранец на годината в Националната баскетболна асоциация (НБА) и избор номер 1 в драфта от миналия сезон, е сред петимата избрани за идеалния отбор на новаците в лигата.

Към 19-годишния американец се присъединяват гардовете Кон Кнюпел (Шарлът Хорнетс), Ви Джей Еджкомб (Филаделфия 76ърс), Дилън Харпър (Сан Антонио Спърс) и Седрик Кауърд (Мемфис Гризлис).

Флаг, Кнюпел и Еджкомб бяха избрани с единодушие в гласуването за идеалния отбор след силните си индивидуални сезони, в които заеха първите три места при реализаторите сред новобранците.

Във „втория отбор на новобранците“ фигурират имената на центровете Дерик Куийн (Ню Орлиънс Пеликанс) и Максим Рейно (Сакраменто Кингс), гардовете Джеремая Фиърс (Ню Орлиънс) и Ейс Бейли (Юта Джаз), както и крилото Колин Мъри-Бойлс (Торонто Раптърс).

Далас Маверикс с Купър Флаг в състава си не достигна до местата, даващи право на участие в плейофите, но той се отличи с 21 точки, 6,7 борби и 4,5 асистенции средно на мач в дебютния си сезон и заслужи приза за най-добър новобранец за сезона.

Въпреки че Кон Кнюпел и неговият тим Шарлът не успяха да се класират за елиминациите след отпадане в плей-ин турнира, 20-годишният гард стана първият новобранец, който вкарва най-много тройки в една кампания от НБА с 273.

Ви Джей Еджкомб, от друга страна, помогна на Филаделфия да осъществи обрат в серията срещу Бостън Селтикс, но във втория кръг отборът му отстъпи на Ню Йорк Никс, без да спечели нито един мач.

