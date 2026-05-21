Вторият поставен спря Димитър Кузманов в Истанбул

  • 21 май 2026 | 12:28
Втората ракета на България Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул (Турция) с награден фонд 107 хиляди долара.

32-годишният пловдивчанин отстъпи на втория поставен и 239-и в света Николас Санчес Искиердо (Испания) с 0:6, 7:6(4) 1:6 за два часа и 27 минути на корта.

След като Кузманов не успя да спечели нито един гейм в първия сет, вторият беше далеч по-равностоен и българинът дори поведе с 2:0 след пробив. Впоследствие испанецът върна брейка и след това добави още един, повеждайки с 5:3.

Кузманов отрази мачбол в деветия гейм и успя да изравни резултата с нов пробив за 5:5, но веднага загуби следващото си подаване. Искиердо получи шанс да затвори срещата на собствен сервис, но Кузманов стоеше по-добре на корта при по-продължителните разигравания в 12-ия гейм и достигна до тайбрек.

При преднина от 3:1 точки за българина на корта в Истанбул заваля проливен дъжд и срещата трябваше да бъде прекратена. Доиграването на двубоя остана за четвъртък, а Кузманов се възползва от няколко грешки на опонента си в тайбрека, за да изравни общия резултат.

В решаващия сет Искиердо поведе с 4:0 след два пробива и Кузманов повече не получи шанс да се върне в срещата.

Въпреки отпадането пловдивчанинът си осигури 1740 долара и 6 точки за световната ранглиста, в която заема 325-ото място.

Тенисистите обявиха как ще протестират на "Ролан Гарос"

Новак Джокович потвърди за промяната в треньорския си щаб

Нестеров и Генов се класираха за 1/4-финал на двойки на "Чалънджър" в Италия

България без представител в основната схема на "Ролан Гарос" за пръв път от 45 години

Илиян Радулов допусна поражение в първия кръг на сингъл в Испания

Алексей Попирин отстрани водача в схемата Тейлър Фриц във втория кръг на турнира в Женева

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Цветан Соколов е гост в Block Out

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

