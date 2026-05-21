Организаторите на Европейското в Бирмингам събраха Божидар и Дара в клип

Организаторите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август) отбелязаха победата на Дара на “Евровизия”. Те обвързаха триумфа на певицата във Виена със златото на Божидар Саръбоюков от шампионата на Стария континент в зала през миналата година.

На официалната страница на първенството в Инстаграм бе публикуван видеоклип, в който е показано шампионското салто на Божидар и най-добрите му опити по пътя към най-големия успех в кариерата му, и всичко това на фона на песента “Бангаранга” на Дара.

“Някой каза ли шампион на Европа? Божидар Саръбоюков спечели титлата за скок на дължина при мъжете на Европейското първенство в зала в Апелдорм 2025 точно както Дара спечели Евровизия 2026 с “Бангаранга”.

Ще има ли още титли за България в.Бирмингам 2026?”, попитаха организаторите на предстоящия еврошампионат.