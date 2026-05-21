Челси готов да осигури звезден нападател на Чаби Алонсо

Челси вече започна работа по лятната си селекция и изглежда е готов да хвърли сериозна трансферна бомба. Клубът от „Стамфорд Бридж“ започва преговори за привличането на Виктор Осимен. Африканският нападател е силно желан, но трансферът му няма да бъде лесен от финансова гледна точка, съобщава "TEAMtalk".

След потвърждението, че Чаби Алонсо ще поеме треньорския пост от 1 юли, ръководството на „сините“ е определило като абсолютен приоритет намирането на централен нападател от най-висока класа. Представянето в атака през този сезон беше колебливо и въпреки че Жоао Педро отбеляза над 20 гола, треньорският щаб предпочита бразилецът да играе зад типичен таран.

Според информацията, Челси вече е установил първоначални контакти с обкръжението на 27-годишния нигерийски национал. Той е приоритетна цел от няколко сезона, но привличането му в миналото не се осъществи заради финансовите ограничения на английския клуб.

Впечатляващият сезон на Виктор Осимен с екипа на Галатасарай, където той има 22 гола и осем асистенции в 33 официални мача, напълно възроди интереса на лондонския клуб. Нападателят би приел с голямо желание възможността да работи под ръководството на Чаби Алонсо – ключов фактор, който би компенсирал евентуалното отсъствие на Челси в следващото издание на Шампионската лига.

Основната пречка пред сделката се крие във високите финансови изисквания на турския шампион, който е оценил своята голяма звезда на близо 100 милиона евро. От „Стамфорд Бридж“ знаят, че не могат да се бавят, тъй като Арсенал също следи отблизо развитието около африканския нападател. Ако този многомилионен трансфер се осъществи, „сините“ ще оформят страховита атака за следващия сезон, включваща играчи като Коул Палмър, Естевао и самия Жоао Педро.