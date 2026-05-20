  UFC обяви завръщането си в Абу Даби

UFC обяви завръщането си в Абу Даби

Завръщането на UFC в Абу Даби вече е официално потвърдено. В понеделник от организацията съобщиха, че отново се отправят към ОАЕ за лятно събитие от веригата Fight Night. UFC Abu Dhabi ще се проведе на 25 юли в "Етихад Арена"

Към момента няма официално обявени двубои, но според mmafighting.com вече е планирана среща в лека категория между Исмаел Бонфим и Аксел Сола.

При последното посещение на UFC в Абу Даби през 2025 г. главния двубой противопостави бившия шампион в средна категория Робърт Уитакър и Рение де Ридер в петрундов сблъсък.

След оспорвани 25 минути Де Ридер спечели със съдийско решение. В подглавната битка Пьотр Ян си осигури възможност да си върне титлата на UFC в категория петел след победа с решение над Маркъс Макгий.

