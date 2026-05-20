  • 20 май 2026 | 19:12
Треньорът на Волфсбург: Фаворити сме

Волфсбург е един от само седемте отбора, които никога не са изпадали от Бундеслигата, но за да остане в тази компания, водена от Байерн Мюнхен, тимът отново трябва да оцелее в плейофите. Съставът на Волфсбург завърши на 16-а позиция в класирането в германския футболен елит и ще се изправи срещу Падерборн, който беше трети във втора дивизия, в два мача - в четвъртък и понеделник за последното свободно място в Бундеслигата през сезон 2026/2027.

„Разбира се, че сме фаворити. Всички знаят това“, заяви старши треньорът Дитер Хекинг пред вестник Wolfsburger Allgemeine и добави: „Имам чувството, че отборът е готов в точния момент.“ Хекинг бе назначен през март и получи признание за това, че шампионът от 2009 година избегна директното отпадане, след като Волфсбург също се нуждаеше от плейофи, за да остане в Бундеслигата през 2017-а и 2018 година. „Той пристигна с харизмата и аурата си“, коментира плеймейкърът Кристиан Ериксен пред Sky TV, хвалейки Дитер Хекинг, който миналата година изпадна от елита с Бохум.

„Неговият опит от подобни ситуации в миналото се отразява на футболистите. Той промени динамиката на отбора, разпределението на ролите и начина, по който играем. Сега сме по-постоянни и знаем точно какво трябва да правим на терена“, допълни Ериксен. Хекинг предупреди, че тимът трябва да се представи срещу Падерборн, както през последните седмици. „Преди девет седмици бяхме свършени. Никой не ни даваше шанс тогава“, каза още наставникът на Волфсбург.

Снимки: Gettyimages

