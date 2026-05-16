Волфсбург спечели прекия сблъсък със Санкт Паули и ще играе за оставането си в Бундеслига

Волфсбург ще играе плейоф за оставането си в Бундеслигата, докато Санкт Паули изпада във втора дивизия. Това стана ясно след днешната победа на “вълците” с 3:1 при визитата си именно на “пиратите” в последния кръг от германския елит.

Гостите поведоха в резултата в 37-ата минута, когато Константинос Кулиеракис беше точен с глава при центриране на Кристиан Ериксен от корнер. Хамбургци съумяха да възстановят равенството в 57-ата минута по идентичен начин, след като Абдули Сисей се разписа с глава при изпълнение на корнер от страна на Конър Меткалф. В 64-тата минута отново се стигна до попадение след корнер, тъй като вратарят на домакините Никола Васил си отбеляза автогол в опита си да боксира топката. В 77-ата минута стражът се реваншира, след като спаси дузпата на Кристиан Ериксен, която беше отсъдена след преглед с ВАР заради игра с ръка на Томоя Андо. Само три минути по-късно обаче “вълците” си подпечатаха успеха с гол от добавка на Дженан Пейчинович.

🛑 FINAL



With today's important victory, we move ahead to the relegation playoffs.



Still work to be done this season but we have achieved the first step. Thank you for your support.

___

1-3 #FCSPWOB#VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/oNSvHertq3 — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) May 16, 2026

Така Волфсбург завърши с актив от 29 точки на плейофната 16-а позиция в класирането и ще играе плейоф с третия във Втора Бундеслига за последното място в елита през следващия сезон. Санкт Паули пък изпада със сигурност, след като остана на дъното с 26 пункта, колкото има и предпоследният Хайденхайм, но с повече отбелязани голове.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages