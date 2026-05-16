Волфсбург спечели прекия сблъсък със Санкт Паули и ще играе за оставането си в Бундеслига

Волфсбург ще играе плейоф за оставането си в Бундеслигата, докато Санкт Паули изпада във втора дивизия. Това стана ясно след днешната победа на “вълците” с 3:1 при визитата си именно на “пиратите” в последния кръг от германския елит.
Гостите поведоха в резултата в 37-ата минута, когато Константинос Кулиеракис беше точен с глава при центриране на Кристиан Ериксен от корнер. Хамбургци съумяха да възстановят равенството в 57-ата минута по идентичен начин, след като Абдули Сисей се разписа с глава при изпълнение на корнер от страна на Конър Меткалф. В 64-тата минута отново се стигна до попадение след корнер, тъй като вратарят на домакините Никола Васил си отбеляза автогол в опита си да боксира топката. В 77-ата минута стражът се реваншира, след като спаси дузпата на Кристиан Ериксен, която беше отсъдена след преглед с ВАР заради игра с ръка на Томоя Андо. Само три минути по-късно обаче “вълците” си подпечатаха успеха с гол от добавка на Дженан Пейчинович.
Така Волфсбург завърши с актив от 29 точки на плейофната 16-а позиция в класирането и ще играе плейоф с третия във Втора Бундеслига за последното място в елита през следващия сезон. Санкт Паули пък изпада със сигурност, след като остана на дъното с 26 пункта, колкото има и предпоследният Хайденхайм, но с повече отбелязани голове.
