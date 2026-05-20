Бразилците, които няма да играят на Мондиал 2026

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти имаше трудната задача да избере само 26 играчи за окончателния си състав за Мондиал 2026 измежду обилния избор от десетки талантливи футболисти, които биха могли да представят петкратния световен шампион.

Така именитият специалист се лиши от услугата на редица играчи, които най-вероятно щяха да влязат в състава на почти всеки друг участник на предстоящото Световно първенство. Някои от отсътващите звезди няма да пътуват за Северна Америка поради тежки контузии, а други не бяха селектирани поради тактически съображения.

Сред тези, които ще пропуснат Мондиала поради травми са централният бранител Едер Милитао и съотборникът му в Реал Мадрид Родриго, който играе предимно по десния фланг на атаката. Извън сметките на Анчелоти остана 40-годишният ветеран Тиаго Силва, въпреки че защитникът на Порто има четири Световни първенства зад гърба си. В турнира в САЩ, Канада и Мексико също така няма да играят бековете Вандерсон и Алекс Телеш, съответно от Монако и Ботафого. Стражът на Лийдс Лукаш Пери не успя да се пребори с конкуренцията на вратарския пост.

Място в халфовата линия на “Селесао” не намериха играчи като Едерсон от Аталанта и Жоелинтон от Нюкасъл, които са основни фигури на своите клубове, които през този сезон достигнаха елиминациите в Шампионската лига. Въпреки че водеше нападението на бразилците преди четири години в Катар, този път Ричарлисон от Тотнъм въобще не е в състава на Анчелоти. Същото важи и за младата звезда на Челси Естевао, който беше в плановете на опитния треньор, но получи сериозна контузия. Най-голямата изненада обаче вероятно е липсата на голмайстора на лондончани Жоао Педро, който има 20 попадения през настоящата кампания.

Снимки: Gettyimages