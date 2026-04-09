Алейш Еспаргаро е с четири счупени прешлена след падане на тестове в Малайзия

Тестовият пилот на Хонда в MotoGP Алейш Еспаргаро е пострадал тежко при падане по време на частен тест на японския производител, който се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия по-рано тази седмица.

„Във вторник, по време на тест тук на „Сепанг“, аз паднах много тежко. В резултат получих няколко контузии и четири счупени прешлена. За щастие съм се разминал с наранявания на гръбначния мозък, за малко.



„След няколко дни в болницата, където бях третиран много добре, аз вече мога да летя и да се прибера у дома с Лаура (неговата съпруга), която за пореден път дойде да ме спасява от другия край на света. В Барселона ще бъде прегледан отново и ще се прецени дали е нужда операция.



„Благодаря на целия отбор на Хонда за грижите към мен през последните дни. Съжалявам за уплаха. Ще се върна“, написа Еспаргаро в своя профил в Инстаграм, прикачвайки няколко снимки от болничното си легло.