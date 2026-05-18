  Педро Акоста над всички в последния официален тест за 1000-кубиковата ера в MotoGP

Педро Акоста над всички в последния официален тест за 1000-кубиковата ера в MotoGP

Пилотът на КТМ Педро Акоста оглави класирането в края на последния официален тест за 1000-кубиковата ера в MotoGP, който се проведе днес на пистата „Каталуния“ край Барселона.

По програма изпитанията трябваше да продължат до 19:00 часа българско време, но пороят, който започна да вали по време на обедната пауза, реално обезсмисли следобедната сесия. В нея нито един пилот не се появи на пистата, а отборите един по един започнаха да съобщават, че за тях тестът е приключил.

В сутрешните часове Акоста успя да завърти обиколки за 1:38.767, за да изпревари с 0.064 секунди Фабио Куартараро. Трети и четвърти се наредиха съотборниците в Tech3 КТМ Енеа Бастианини и Маверик Винялес, които бяха със съответно 0.117 и 0.190 по-бавни от Акоста.

Най-активен сред пилотите, които участваха в днешния тест, беше Топрак Разгатлиоглу с Прамак Ямаха. Ел Турко завъртя общо 45 тура на каталунското трасе, а освен него поне по 40 обиколки направиха още Винялес, Франко Морбидели, Диого Морейра, Марко Бедзеки и Лука Марини. Бедзеки и Винялес завъртяха по точно 40 тура, а Марини, Морбидели и Морейра завършиха с по 41.

Хорхе Мартин в болница след падане по време на теста в Барселона

Днешният официален тест беше последният такъв с 1000-кубиковите машини в MotoGP. До края на сезон 2026 има предвидени още два дни за тестове, които ще се проведат на „Бърно“ в Чехия и „Ред Бул Ринг“ в Австрия съответно на 22 юни и 21 септември. В тях обаче пилотите ще работят по гумите на Пирели за 2027 година, а в традиционния тест във Валенсия след края на сезона те вече ще изпробват новите си 850-кубикови мотори.

Снимки: Gettyimages

