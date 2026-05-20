Щутгарт предлага безпрецедентни условия на Ундав

Германският Щутгарт полага всички усилия, за да осигури подновяване на договора на нападателя Дениз Ундав, предлагайки на голмайстора рекордна за клуба сделка, съобщава местният вестник Bild. Ундав е получил писмено предложение за удължаване на контракта му до лятото на 2029 година. Сделката включва и опция за допълнителен сезон, която може да бъде активирана въз основа на представянето и игровото му време.

29-годишният футболист, чийто настоящ договор е до 2027-а, може да разчита на увеличение на заплатата си от 4.5 милиона евро на 5.5 милиона годишно, според Bild. Той ще остане най-високоплатеният играч в отбора, като би получил и бонус при подписване от 2 милиона евро. Подобни условия са безпрецедентни за Щутгарт, така че Надзорният съвет на клуба е трябвало да одобри сделката. Изпълнителният директор Александър Верле потвърди, че преговорите с Дениз Ундав ще бъдат засилени след края на сезона. Тимът все още трябва да се съсредоточи върху финала за Купата на Германия в събота срещу шампиона Байерн Мюнхен в Берлин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages