Щутгарт предлага безпрецедентни условия на Ундав

  • 20 май 2026 | 13:21
Германският Щутгарт полага всички усилия, за да осигури подновяване на договора на нападателя Дениз Ундав, предлагайки на голмайстора рекордна за клуба сделка, съобщава местният вестник Bild. Ундав е получил писмено предложение за удължаване на контракта му до лятото на 2029 година. Сделката включва и опция за допълнителен сезон, която може да бъде активирана въз основа на представянето и игровото му време.

29-годишният футболист, чийто настоящ договор е до 2027-а, може да разчита на увеличение на заплатата си от 4.5 милиона евро на 5.5 милиона годишно, според Bild. Той ще остане най-високоплатеният играч в отбора, като би получил и бонус при подписване от 2 милиона евро. Подобни условия са безпрецедентни за Щутгарт, така че Надзорният съвет на клуба е трябвало да одобри сделката. Изпълнителният директор Александър Верле потвърди, че преговорите с Дениз Ундав ще бъдат засилени след края на сезона. Тимът все още трябва да се съсредоточи върху финала за Купата на Германия в събота срещу шампиона Байерн Мюнхен в Берлин.

Снимки: Gettyimages

Абе, къде е Артета?

Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

Лудогорец се насочва към испански специалист

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

