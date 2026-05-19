КПС Астери с 9 медала от Гран При в Бургас

Състезателите на варненският клуб по плувни спортове Астери се представиха блестящо на изключително силния международен турнир по плуване "Gran Prix Burgas", който се проведе от 15 до 17 май в ОЗК "Парк Арена Бургас". Надпреварата беше и официална квалификация за покриване на нормативи за участие в големи плувни форуми като европейски и световни първенства до края на 2026-та годинa. На стотни от рекорда за мъже в дисциплината 50 м гръб остана Валентин Филипов с време 25 секунди и 81 стотни. Старият рекорд принадлежи на Калоян Лефтеров с време 25.70. Резултатът на Валентин Филипов му донесе безапелационно и златния медал.

Никола Здравков грабна титлата в най-конкурентната дисциплина - 50 м свободен стил, и с това затвърди позицията си на абсолютен държавен шампион при мъжете в кроула. Той спечели и бронзов медал в дисциплината 50 м бътерфлай. Диана Ненова грабна злато на 50 м бруст, сребро на 50 м свободен стил и бронз на 100 м бруст. Иванна Кирова спечели два сребърни медала в дисциплините 100 м свободен стил и 200 м съчетано плуване, както и бронзов на 50 м свободен стил.