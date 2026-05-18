Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Възстановяването на майка му от левкемия мотивира олимпийския шампион Уифън

Възстановяването на майка му от левкемия мотивира олимпийския шампион Уифън

  • 18 май 2026 | 12:39
  • 170
  • 0
Възстановяването на майка му от левкемия мотивира олимпийския шампион Уифън

Олимпийският шампион по плуване Даниел Уифън сподели, че възстановяването на майка му от рак ще му служи като "мотивация“ в подготовката за Игрите на Британската общност в Глазгоу през юли.

Рейчъл Уифън е била диагностицирана с левкемия миналия ноември, но по време на обявяването на състава на Северна Ирландия за голямото събитие това лято, тя потвърди, че вече е в ремисия.

"Диагнозата дойде точно преди Европейското първенство през ноември, така че беше тежък удар за семейството ни“, обясни Уифън, който спечели злато на 800 метра свободен стил на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

"Бях в Америка, но за щастие се прибирах за Eвропейското и новината дойде в момент, в който бях щастлив, че мога да се върна. Но беше тъжно за брат ми близнак Нейтън, защото той все още беше в Америка. Майка ми е моят поддръжник номер едно. Тя ме водеше на онези ранни сутрешни тренировки. Помагаше ми с всичко.“

Уифън добави: "Дори нямаше да бъда плувец днес, ако не бяха майка ми и баща ми. Тя не успя да пътува за Европейското първенство.“

"Това е първото състезание, на което тя не е присъствала, и беше наистина трудно да не я видя на трибуните, докато се състезавах.“

Майката на Уифън вече е в пълна ремисия и е на път към възстановяване.

"Много съм горд, защото всички казват, че ти е нужна силна жена, която да те води в живота. За мен това е майка ми и тя е много силна“, добави Уифън.

"Много е хубаво, че мога да печеля всичко това, да бъда олимпийски шампион и да печеля европейски, световни и всякакви титли, но ежедневието продължава. Аз също трябва да се справям с тези неща, както и семейството ми. Така че да видя как майка ми преодолява това, е просто нова мотивация за мен – че семейството ми е толкова силно, колкото и аз, и аз съм толкова силен, колкото е майка ми.“

"Ще посветя всичките си победи на Игрите на Британската общност на нея. Така че всеки път, когато спечеля, ще я посочвам в публиката.“

Наскоро Уифън се е завърнал у дома, като тренировъчната му база вече е в Дъблин, но болестта на майка му не е имала нищо общо с решението, което е било изцяло продиктувано от нуждите му в плуването.

Предвид Европейското първенство, което следва Игрите на Британската общност през август, лятото може да се окаже много силно за 24-годишния плувец.

"Процесът по завръщането беше лесен и определено установих някои неща, които не правех правилно в Калифорния“, обясни той. "Това е причината да се върна – да се опитам да се съсредоточа и да свърша истинска работа.“

"Всичко върви добре. Очаквам с нетърпение лятото. Нямам търпение да видя колко бързо мога да плувам. Не искам да казвам, че ще подобря световен рекорд, ще ви кажа малко по-близо до състезанието, след като направя още няколко седмици тренировки. Но съдейки по това как вървят нещата, съм доста бърз.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Водни спортове

Мицин и Георгиева спечелиха купите от Международния турнир в Бургас

Мицин и Георгиева спечелиха купите от Международния турнир в Бургас

  • 18 май 2026 | 03:47
  • 1358
  • 2
Осем златни медала за България от втория ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Осем златни медала за България от втория ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 17 май 2026 | 02:34
  • 1448
  • 1
Силно представяне за българските състезатели в първия ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Силно представяне за българските състезатели в първия ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 16 май 2026 | 01:55
  • 919
  • 3
8 български победи в първия ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

8 български победи в първия ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 15 май 2026 | 20:57
  • 1019
  • 0
За 12-ти път регатата Varna Channel Cup 2026 открива новия ветроходен сезон

За 12-ти път регатата Varna Channel Cup 2026 открива новия ветроходен сезон

  • 14 май 2026 | 13:32
  • 853
  • 0
Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

  • 13 май 2026 | 19:14
  • 844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 3286
  • 3
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 2376
  • 18
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 7203
  • 19
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 6865
  • 3
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 4859
  • 2
Столично дерби между Локомотив (София) и Славия

Столично дерби между Локомотив (София) и Славия

  • 18 май 2026 | 07:34
  • 4742
  • 23