Възстановяването на майка му от левкемия мотивира олимпийския шампион Уифън

Олимпийският шампион по плуване Даниел Уифън сподели, че възстановяването на майка му от рак ще му служи като "мотивация“ в подготовката за Игрите на Британската общност в Глазгоу през юли.

Рейчъл Уифън е била диагностицирана с левкемия миналия ноември, но по време на обявяването на състава на Северна Ирландия за голямото събитие това лято, тя потвърди, че вече е в ремисия.

"Диагнозата дойде точно преди Европейското първенство през ноември, така че беше тежък удар за семейството ни“, обясни Уифън, който спечели злато на 800 метра свободен стил на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

"Бях в Америка, но за щастие се прибирах за Eвропейското и новината дойде в момент, в който бях щастлив, че мога да се върна. Но беше тъжно за брат ми близнак Нейтън, защото той все още беше в Америка. Майка ми е моят поддръжник номер едно. Тя ме водеше на онези ранни сутрешни тренировки. Помагаше ми с всичко.“

Уифън добави: "Дори нямаше да бъда плувец днес, ако не бяха майка ми и баща ми. Тя не успя да пътува за Европейското първенство.“

"Това е първото състезание, на което тя не е присъствала, и беше наистина трудно да не я видя на трибуните, докато се състезавах.“

Майката на Уифън вече е в пълна ремисия и е на път към възстановяване.

"Много съм горд, защото всички казват, че ти е нужна силна жена, която да те води в живота. За мен това е майка ми и тя е много силна“, добави Уифън.

"Много е хубаво, че мога да печеля всичко това, да бъда олимпийски шампион и да печеля европейски, световни и всякакви титли, но ежедневието продължава. Аз също трябва да се справям с тези неща, както и семейството ми. Така че да видя как майка ми преодолява това, е просто нова мотивация за мен – че семейството ми е толкова силно, колкото и аз, и аз съм толкова силен, колкото е майка ми.“

"Ще посветя всичките си победи на Игрите на Британската общност на нея. Така че всеки път, когато спечеля, ще я посочвам в публиката.“

Наскоро Уифън се е завърнал у дома, като тренировъчната му база вече е в Дъблин, но болестта на майка му не е имала нищо общо с решението, което е било изцяло продиктувано от нуждите му в плуването.

Предвид Европейското първенство, което следва Игрите на Британската общност през август, лятото може да се окаже много силно за 24-годишния плувец.

"Процесът по завръщането беше лесен и определено установих някои неща, които не правех правилно в Калифорния“, обясни той. "Това е причината да се върна – да се опитам да се съсредоточа и да свърша истинска работа.“

"Всичко върви добре. Очаквам с нетърпение лятото. Нямам търпение да видя колко бързо мога да плувам. Не искам да казвам, че ще подобря световен рекорд, ще ви кажа малко по-близо до състезанието, след като направя още няколко седмици тренировки. Но съдейки по това как вървят нещата, съм доста бърз.“

Снимки: Gettyimages