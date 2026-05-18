Ласло Чех беше приет в Международната зала на славата по плуване

Унгарската плувна легенда Ласло Чех беше официално приет в Международната зала на славата по плуване. Новината за неговото включване сред 11-те отличени за годината беше съобщена от институцията още през януари.

40-годишният унгарец се оттегли от активния спорт през 2021 г. със забележителна кариера зад гърба си. Той е носител на четири сребърни и два бронзови олимпийски медала, световен и европейски шампион, като е поставил и пет световни рекорда в съчетаното плуване. От Международната зала на славата по плуване подчертават, че в международни състезания Чех е спечелил общо 74 медала – 38 златни, 19 сребърни и 17 бронзови.

Церемонията по приемането се състоя във Форт Лодърдейл, Флорида. В неделя Ласло Чех определи влизането си в Залата на славата като “огромна чест“ в публикация в социалните мрежи. Той сподели и откъс от речта си по време на събитието, в която се обърна към своите бивши съперници.

“И накрая, но не на последно място, искам да отправя специални благодарности към моите конкуренти – Майкъл Фелпс, Райън Лохти, Чад льо Кло, Маркус Роган и Лука Марин, както и към всички мои унгарски съперници. Може да звучи необичайно, но истината е, че вие бяхте най-голямата ми мотивация. Всеки път, когато заставах на стартовото блокче и поглеждах към коридорите до мен, знаех, че нямам право на грешка.“

“Вие осветлихте слабите ми страни, показахте ми къде трябва да се подобря и с изключителните си постижения ме тласкахте всеки ден да надминавам себе си. Нашите общи състезания ме превърнаха в спортиста, който съм днес“, добави той.

Снимки: Gettyimages