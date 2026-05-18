Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Ласло Чех беше приет в Международната зала на славата по плуване

Ласло Чех беше приет в Международната зала на славата по плуване

  • 18 май 2026 | 10:40
  • 458
  • 0
Ласло Чех беше приет в Международната зала на славата по плуване

Унгарската плувна легенда Ласло Чех беше официално приет в Международната зала на славата по плуване. Новината за неговото включване сред 11-те отличени за годината беше съобщена от институцията още през януари.

40-годишният унгарец се оттегли от активния спорт през 2021 г. със забележителна кариера зад гърба си. Той е носител на четири сребърни и два бронзови олимпийски медала, световен и европейски шампион, като е поставил и пет световни рекорда в съчетаното плуване. От Международната зала на славата по плуване подчертават, че в международни състезания Чех е спечелил общо 74 медала – 38 златни, 19 сребърни и 17 бронзови.

Церемонията по приемането се състоя във Форт Лодърдейл, Флорида. В неделя Ласло Чех определи влизането си в Залата на славата като “огромна чест“ в публикация в социалните мрежи. Той сподели и откъс от речта си по време на събитието, в която се обърна към своите бивши съперници.

“И накрая, но не на последно място, искам да отправя специални благодарности към моите конкуренти – Майкъл Фелпс, Райън Лохти, Чад льо Кло, Маркус Роган и Лука Марин, както и към всички мои унгарски съперници. Може да звучи необичайно, но истината е, че вие бяхте най-голямата ми мотивация. Всеки път, когато заставах на стартовото блокче и поглеждах към коридорите до мен, знаех, че нямам право на грешка.“

“Вие осветлихте слабите ми страни, показахте ми къде трябва да се подобря и с изключителните си постижения ме тласкахте всеки ден да надминавам себе си. Нашите общи състезания ме превърнаха в спортиста, който съм днес“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Водни спортове

Мицин и Георгиева спечелиха купите от Международния турнир в Бургас

Мицин и Георгиева спечелиха купите от Международния турнир в Бургас

  • 18 май 2026 | 03:47
  • 1242
  • 2
Осем златни медала за България от втория ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Осем златни медала за България от втория ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 17 май 2026 | 02:34
  • 1444
  • 1
Силно представяне за българските състезатели в първия ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Силно представяне за българските състезатели в първия ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 16 май 2026 | 01:55
  • 919
  • 3
8 български победи в първия ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

8 български победи в първия ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 15 май 2026 | 20:57
  • 1015
  • 0
За 12-ти път регатата Varna Channel Cup 2026 открива новия ветроходен сезон

За 12-ти път регатата Varna Channel Cup 2026 открива новия ветроходен сезон

  • 14 май 2026 | 13:32
  • 853
  • 0
Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

  • 13 май 2026 | 19:14
  • 844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"

  • 18 май 2026 | 11:40
  • 1233
  • 2
Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 44198
  • 124
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 5356
  • 0
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 4730
  • 10
Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

  • 18 май 2026 | 06:47
  • 3415
  • 4
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 3768
  • 1