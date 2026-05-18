  Мицин и Георгиева спечелиха купите от Международния турнир в Бургас

Мицин и Георгиева спечелиха купите от Международния турнир в Бургас

Българите Петър Мицин и Габриела Георгиева спечелиха купите при мъжете и жените от Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026". Мицин триумфира с общ сбор от 2491 точки, а след него се наредиха Дарен Кирилов (Доростол) и Константин Малачи (Молдова). В последния ден на турнира представителят на клуб Вихрен спечели надпреварата на 200 метра свободен стил. 21-годишният плувец взе дистанцията за 1:47.73 минути.

При жените Габриела Георгиева взе купата с 2334 точки, следвана от Диана Петкова (Спринт София) и Емануела Леу (Молдова). В последния си старт Георгиева се нареди втора на 50 метра гръб с време 29.64 секунди. Тя беше изпреварена единствено от Леу, която бе с 0.10 секунди по-бърза от българката. В същата дисциплина Сиана Митева постави нов рекорд за девойки младша възраст. Състезателката на клуб Олимп завърши трета във финала с време 30.85 секунди.

В третия ден на турнира в "Парк Арена ОЗК" нашите представители постигнаха общо шест победи в отделните дисциплини. На 50 метра свободен стил успех записа Никола Здравков от клуб Астери с време 23.00 секунди Диана Петкова беше най-бърза на 100 метра бруст с резултат 1:10.45 минути. Валентин Филипов (Астери) спечели надпреварата на 50 метра гръб с 25.89 секунди. Симона Иванова (Олимп) взе златен медал на 200 метра свободен стил с 2:06.21 минути, а Виктор Христов беше първи на почетната стълбичка на 50 метра бътерфлай с резултат 24.49 секунди.

В общото класиране за "Купата на Кмета" успехът беше за отбора на Молдова с 47 346 точки, следван от представителите на ВСИ и Бриз. Молдовците спечелиха първата позиция в отделното класиране при мъжете, а при жените триумфира тимът на ВСИ.

