Левски продаде 8 000 шампионски фланелки за 10 дни

Феновете на Левски са поръчали 8 000 шампионски фланелки само за 10 дни. Ето какво съобщиха от клуба на страницата си във "Фейсбук":

"Левскари,



От днес започваме обработката и изпращането на поръчаните шампионски фланелки.



Както предварително обявихме, с приоритет ще бъдат обслужени поръчките, заплатени с карта, след което ще бъдат изпратени и тези, заявени с наложен платеж.



Шампионската фланелка на Левски не е просто продукт – тя е частица от историята. Затова обърнахме внимание на всеки детайл, включително и специално създадената кутия, защото вярваме, че отличията на шампионите заслужават специално отношение още от първия момент.



След обработването на всички предварителни поръчки, шампионската фланелка ще бъде пусната в свободна продажба както в онлайн магазина, така и във физическия магазин в Сектор А на стадион "Георги Аспарухов".



Интересът към шампионската фланелка е изключителен – само за първите 10 дни предварително поръчаните бройки надхвърлиха 8000, а интересът продължава да расте с всеки изминал ден.



Благодарим ви, че превърнахте този символ на шампионския сезон в нещо повече от фланелка – в спомен и принадлежност към историята на Левски", написаха от клуба.