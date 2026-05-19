Левски продаде 8 000 шампионски фланелки за 10 дни

  • 19 май 2026 | 17:26
Феновете на Левски са поръчали 8 000 шампионски фланелки само за 10 дни. Ето какво съобщиха от клуба на страницата си във "Фейсбук":

"Левскари,

От днес започваме обработката и изпращането на поръчаните шампионски фланелки.

Както предварително обявихме, с приоритет ще бъдат обслужени поръчките, заплатени с карта, след което ще бъдат изпратени и тези, заявени с наложен платеж.

Шампионската фланелка на Левски не е просто продукт – тя е частица от историята. Затова обърнахме внимание на всеки детайл, включително и специално създадената кутия, защото вярваме, че отличията на шампионите заслужават специално отношение още от първия момент.

След обработването на всички предварителни поръчки, шампионската фланелка ще бъде пусната в свободна продажба както в онлайн магазина, така и във физическия магазин в Сектор А на стадион "Георги Аспарухов".

Интересът към шампионската фланелка е изключителен – само за първите 10 дни предварително поръчаните бройки надхвърлиха 8000, а интересът продължава да расте с всеки изминал ден.

Благодарим ви, че превърнахте този символ на шампионския сезон в нещо повече от фланелка – в спомен и принадлежност към историята на Левски", написаха от клуба.

