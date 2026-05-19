Българин със сребро на Европейско по кикбокс

Клуб Сория записа силно представяне на Европейското първенство по кикбокс на ISKA в Хайлброн, Германия, където българинът Георги Лилов стана европейски сребърен медалист, а Уилям Мартинес и Антонио Морено Мартин завършиха на подиума.

Тримата спортисти си осигуриха и класиране за следващото Световно първенство в състезание, събрало над 1200 участници от различни европейски държави.

Представителите на Сория направиха отлично участие в един от водещите континентални форуми по бойни спортове, проведен в Eisstadion Heilbronn, където в продължение на няколко дни се изиграха двубои на високо ниво в различни дисциплини.

Най-силният резултат дойде от Георги Лилов, който стана европейски сребърен медалист в Light Contact до 80 кг, след като направи силен шампионат и преодоля различни елиминационни кръгове срещу някои от най-добрите специалисти на континента.

Отличиха се още Уилям Мартинес, който спечели трето място в Европа в Light Contact до 63 кг, и Антонио Морено Мартин, който достигна до третата позиция в Европа в K1 Light до 75 кг. Така представителите на Сория записаха изключително силно участие.

Успехът беше още по-голям с извоюваните квоти за Световното първенство — награда за показаното представяне на Европейското, която ще позволи на тримата спортисти да продължат да се състезават на най-високо международно ниво.

Първенството, организирано от International Sport Kickboxing Association (ISKA), включваше дисциплини като K1 Rules, Muay Thai, Full Contact, Point Fighting, Light Contact, K1 Light и форми, превръщайки се в едно от най-значимите събития в европейския календар на бойните спортове.