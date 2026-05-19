  Еврошампионът Николай Илиев: Не можех да повярвам, че съм първи

Еврошампионът Николай Илиев: Не можех да повярвам, че съм първи

Европейският шампион по борба за кадети Николай Илиев все още не може да осъзнае, че е спечелил златото на първенството на Стария континент в Самоков. Талантливият българин триумфира с титлата в категория до 71 кг на свободната борба, като във финалната схватка победи руснака Артьом Ананян със 7:6.   Инфарктният момент дойде секунда преди края. Българинът водеше с 6:2, но допусна да бъде хвърлен за 4 точки, което доведе до равенството – 6:6.


"Чувството е неописуемо, заяви той. - От вълнение не можех да повярвам, че съм станал първи – гледах ту треньорите, ту таблото... Признавам, че имаше притеснение, когато резултатът стана равен - 6:6. Имаше отпускане от моя страна, секунди преди края, което доведе и до изравняването. В такива моменти трябва да си максимално концентриран до последния съдийски сигнал, разбрах го...“

Николай Илиев е вторият европейски шампион за България на турнира по борба за кадети и девойки в Самоков
Николай Илиев е вторият европейски шампион за България на турнира по борба за кадети и девойки в Самоков

За младия ни талант това е най-големият успех досега. През 2024-а той бе пети на европейското за момчета.

Илиев е роден в Гоце Делчев. Първите си стъпки в борбата прави като ученик в Сандански, когато е в 5 клас. Там тренира в клуб „Би Риал“ при братята Кирил и Янко Ханджийски в продължение на 4 г.

А от близо 2 години е състезател на клуб „Левски“, където се подготвя при Радослав Великов и Симеон Щерев.

„Харесва ми борба, много динамичен и емоционален спорт – казва 17-годишният Николай, ученик в спортното училище на „Левски“ . - За последната година тренировките много се промениха – усилена работа на тепиха, отработване на техника, натоварвания за физическа издръжливост.... През всичко, което преминах но момента, мисля, че вече се чувствам по-уверен в себе си.“

