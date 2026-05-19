Радослав Великов след европейското сребро: Чувствата са смесени

  • 19 май 2026 | 08:53
Чувствата са смесени – призна Радослав Великов – младши, който се окичи със сребро на европейското за кадети в Самоков. - Щастлив съм, че стигнах до финал, но исках повече. Излязох притеснен. От същия съперник бях губил два пъти, това ми е трета загуба. Независимо че е по-висок и срещу такива борци има стратегия...“

Във финалната схватка Великов отстъпи пред украинеца Марко Квашнюк с 0:11 в категория до 45 кг на свободната борба.  За младият ни талант това е най-доброто постижение в кариерата му досега. През миналата година той взе бронз на европейското за момчета.

На този шампионат Радослав, син на световния шампион Радослав Великов, впечатли с полуфиналната си битка срещу арменеца Ерик Газарян.

Тийнейджърът губеше с 3:7, секунди преди края, но успя да направи обрат за крайното 11:7.  „Бях с главата си в тази среща, мислих – споделя тийнейджърът. - Арменецът вече беше уморен, чувах наставленията на моя баща отстрани, че не трябва да се отказвам, да атакувам, на настъпвам... Така и направих и успях. След една такава среща се чувстваш удовлетворен, че си си свършил работата. А какво се е променило от миналата година досега? Не зная точно. Но тренировките станаха повече, лагерите също, състезанията се увеличиха..."   През месец юли младия ни талант го очаква ново предизвикателство - световното за кадети в Баку, Азербайджан.

