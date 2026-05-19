  Девет медала и специален приз за българските боксьори в Косово

Девет медала и специален приз за българските боксьори в Косово

Девет медала и специален приз за българските боксьори в Косово

Приз за най-добър отбор и девет медала спечелиха българските таланти по бокс на 18-ото издание на международния турнир „Лах Нимани“, който се проведе в Прищина, Косово. Водени от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов националите показаха изключително високо ниво и оставиха отлични впечатления с представянето си, съобщиха от Българска федерация по бокс.

Златни медали спечелиха Георги Гълъбов (55 кг), Иван Христов (65 кг), Ивайло Колев (65 кг), Максим Кирилов (70 кг) и Джан Фикрет (80 кг). Джан Фикрет бе отличен и с купата за най-добър боксьор на турнира. Сребърни отличия спечелиха Антонио Дамянов (60 кг), Октай Назифов (50 кг) и Константин Дамянов (80 кг), а Джан Ахмедов (60 кг) грабна бронз.

За технически делегат на състезанието бе назначен от European Boxing -Светослав Сапунджиев.

България имаше представител и при международните съдии - Марин Янев.

