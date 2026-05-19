България с 28 състезатели на Европейското по борба за момчета и момичета

  • 19 май 2026 | 09:09
България ще бъде представена от 28 състезатели на Европейското първенство по борба за момчетата и момичетата в Самоков през тази седмица (20-24 май).

Схватките ще са в зала „Арена Самоков“. Надпреварата започва с битките в класическия стил, след това са момичетата, а в последните три дни са момчетата в свободния стил.

При момчетата страната ни ще бъде с пълни отбори от по 10 състезатели, а при момичетата с 8, в две от категориите няма да има наши представителки.

На първенството България ще има четирима съдии - Димитър Чифудов и Иван Николов, дебют ще направят Борислав Добрев и Сергей Бонев, които претендират за международна категория.  Жребият за класическия стил ще бъде теглен днес от 18,30 ч.

  Следват програмата:
Вторник, 19 май
18,00 ч – техническа конференция
18,30 ч – жребий, класически стил (GR)

Сряда, 20 май
10,30 – 14,30 ч елиминации GR – Иван Александров (38 кг), Огнян Бургазов (41), Мартин Здравков (44), Робърт Димитров (48), Камен Горанов (52), Момчил Недялков (57), Григор Симеонов (62)
14,30-15,00 ч жребий, жени (W)
16,30-17,00 ч откриване
17,00-17,30 ч полуфинали

Четвъртък, 21 май
10,30-14,30 ч репешажи,
елиминации GR – Ангел Стефанов (68), Николай Бонев (75), Камен Боргуджийски (85)
елиминации W – Стефани Стоенчиева (39), Андреа Петрова (46), Стефани Пандалова (54), Анджела Терчева (62)
14,30-15,00 ч жребий, свободна борба (FS)
17,00-17,30 ч полуфинали
17,30-20,30 ч финали

Петък, 22 май
10,30-14,30 ч репешажи
елиминации W – Петя Бояджиева (42), Иванина Иванова (50), Деница Петрова (58), Вероника Стоилова (66)
eлиминации FS – Ангел Стефанов (68), Симеон Желев (75), Каан Али (85) 
17,00-17,30 ч – полуфинали
17,30-20,30 ч – финали

Събота, 23 май
10,30-14,30 ч репешажи
елиминации FS – Давид Петров (38), Симеон Великов (41), Аспарух Аспарухов (44), Дилян Караколев (48), Петро Карлангач (52), Емре Мюмюнов (57), Полат Бейти (62)
17,00-17,30 ч - полуфинали
17,30-20,30 ч – финали

Неделя, 24 май
10,30 ч-14,00 ч – репешажи, финали

