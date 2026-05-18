Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Таекуондист от Асеновград получи специална награда в Деня на българския спорт

Таекуондист от Асеновград получи специална награда в Деня на българския спорт

  • 18 май 2026 | 15:09
  • 151
  • 0
Таекуондист от Асеновград получи специална награда в Деня на българския спорт

В Деня на българския спорт 17 май се проведе ежегодният Фестивал на бойните изкуства 2026, организиран от ABC FIGHT CLUB – София. На турнира традиционно се връчва и специалната награда за принос за развитието на бойните изкуства и бойните спортове в България.

Тази година тя отиде при Антонио Стамболийски от Асеновград – за приноса му за развитието на таекуон-до у нас още от края на `80-те години и началото на `90-те години на ХХ век. В годините назад, Антонио Стамболийски допринася изключително много за развитието на таекуон-до ITF в Асеновград и Пловдив; установява контакти с корейските майстори по таекуон-до, работили във ВИФ и после НСА; подпомага появата на първите черни колани по таекуон-до в Пловдив и на първите дипломирани треньори по таекуон-до в НСА; създава първия клуб по таекуон-до ITF извън София – ТК „Асеновец“ – Асеновград през 1989 г.

Приза му беше връчен от Красимир Гергинов – основател на ABC FIGHT CLUB, международен инструктор и международен съдия по таекуон-до; вицепрезидент на Българската федерация по таекуон-до ITF 1999 – 2013 г. Досега специалната награда за принос в бойните изкуства и бойните спортове са получавали: През 2024 г. - емблематичният наш треньор по бокс Палми Ранчев, с дългогодишни заслуги в подготовката на боксьори, кикбоксьори и таекуондисти. През 2025 г. – възпитаникът на ЦСУ „Олимпийски надежди“ Николай Янков (1966 - 2026), допринесъл с треньорския си опит в бокса в не една спортна зала.

Във Фестивала на бойните изкуства 2026 се проведоха състезания по таекуон-до и таекуон-до комбат. Участие взеха близо 100 състезатели, предимно начинаещи и любители. Надпреварите бяха в дисциплините форма и спаринг и предложиха емоционални срещи от най-малките, до мъже и жени. От този формат стартира спортната кариера в таекуон-до, кикбокс и савате на много медалисти и шампиони от европейски и световни първенства. Част от тях вчера бяха в ролята на съдии и треньори на турнира. Събитието се организира с подкрепата на Global Taekwon-do Federation (GTF), която го включи в спортния си календар за 2026 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бойци от 40 държави пристигат в София за European Grand Prix Open Ramus E6

Бойци от 40 държави пристигат в София за European Grand Prix Open Ramus E6

  • 18 май 2026 | 15:58
  • 161
  • 0
Официално: Дипчиков срещу руска легенда с 87 битки зад гърба си

Официално: Дипчиков срещу руска легенда с 87 битки зад гърба си

  • 18 май 2026 | 14:02
  • 1432
  • 0
Нгану даде бонуса си от 100 000 долара на съперника си

Нгану даде бонуса си от 100 000 долара на съперника си

  • 18 май 2026 | 13:04
  • 1232
  • 0
Джоунс иска да прекрати договора си с UFC за мач с Нгану

Джоунс иска да прекрати договора си с UFC за мач с Нгану

  • 18 май 2026 | 11:03
  • 587
  • 0
Иван Запрянов срещу опитен румънец на MAX FIGHT 65

Иван Запрянов срещу опитен румънец на MAX FIGHT 65

  • 18 май 2026 | 10:41
  • 929
  • 0
Владо Николов: Имам идеи как да се случат нещата при "Червено знаме" и втория гребен канал на Пловдив

Владо Николов: Имам идеи как да се случат нещата при "Червено знаме" и втория гребен канал на Пловдив

  • 18 май 2026 | 10:40
  • 10323
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 7613
  • 24
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 6075
  • 16
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 5062
  • 30
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 7344
  • 5
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 6648
  • 68
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 11123
  • 31