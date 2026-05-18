Бойци от 40 държави пристигат в София за European Grand Prix Open Ramus E6

Над 1000 състезатели от близо 40 държави пристигат у нас за Международния турнир по олимпийско таекуондо European Grand Prix Open Ramus E6 за юноши и кадети, който се организира от Таекуондо клуб „Рамус” съвместно с Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и Европейския таекуондо съюз. Тържественият старт на състезанието ще бъде даден в 12 ч. на 30 май 2026 г. (събота) в столичната зала „Асикс Арена“. Подобен турнир в тези възрастови групи и от този ранг в България досега не е провеждан, което още повече издига авторитета на страната ни на международната карта на таекуондото. Големият интерес към състезанието, заявен от атлети от повече от 220 клуба, е предпоставка за изключителна конкуренция и битки на най-високо ниво.

В София пристигат състезатели от държави с традиции и сериозни постижения в таекуондото като Испания, Италия, Франция, Германия. В турнира в София ще се състезават атлети във възрастовите групи юноши, девойки и кадети в олимпийската дисциплина „Спаринг“. Организацията върви по план, а първите състезатели ще пристигнат у нас няколко дни преди турнира. Това заяви Димитър Михайлов, вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия), главен организатор на турнира European Grand Prix Open Ramus E6 и председател на ТК „Рамус“. Много важно е, че призьорите във всяка категория получават правото за участие във финалното издание на European Grand Prix (участието им носи точки, както за него, така и за европейската ранг листа по таекуондо). Финалното издание на European Grand Prix ще се проведе през декември т. г. в Босна и Херцеговина.

„Таекуондо става все по-популярен и обичан спорт у нас. А престижните класирания на българските състезатели в последните месеци са допълнителна мотивация повече деца и младежи да изберат да се посветят на таекуондо“, категоричен бе Димитър Михайлов.