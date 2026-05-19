Дик Адвокаат иска да остави зад гърба си бурния период

Селекционерът на националния отбор по футбол на Кюрасао Дик Адвокаат заяви, че иска да остави зад гърба си бурния период, в който беше отново назначен на поста само седмици преди отборът от карибските острови да дебютира на Световното първенство.

78-годишният бивш треньор на Нидерландия беше начело през ноември, когато Кюрасао стана най-малката страна, класирала се за Мондиал, но се оттегли през февруари, защото дъщеря му беше тежко болна. Адвокаат обаче се завърна начело на тима миналата седмица, след като неговият наследник Фред Рутен подаде оставка на фона на предполагаем натиск от футболистите след два мача начело през март, когато Кюрасао загуби от Китай и Австралия в контроли преди Световното първенство.

Вчера Адвокаат обяви състава от 26 души и в онлайн интервю с медиите заяви, че няма желание да се обръща назад към събитията, случили се преди началото на турнира в Канада, Мексико и САЩ.

"Не ми се обръща назад, всички трябва да продължим напред. Оставям разговорите на журналистите“, каза нидерландецът, който ще стане най-възрастният треньор на Мондиала, когато Кюрасао излезе в първия си мач от група Е срещу Германия в Хюстън на 14 юни. "Следващият понеделник ще се съберем в Ноордвийк (в Нидерландия) и фокусът ще бъде изцяло върху футбола“, добави той.

Съставът на Адвокаат нямаше промени спрямо последния, избран от Рутен. Тимът ще играе срещу Шотландия на „Хампдън Парк“ на 30 май, а след това пътуват до Кюрасао за мач пред домакински фенове срещу съседите Аруба на 6 юни. След това отборът се отправя към Бока Ратон, където се намира базовият им лагер, и ще играе също срещу Еквадор и Кот д'Ивоар на Световното първенство. "Доказахме, че сме трудни за побеждаване. Но съперниците в тази група са от различно качество, разбира се. Знаем, че ще бъде много трудно, но нищо не е невъзможно“, завърши селекционерът.

Снимки: Imago