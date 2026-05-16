Силно представяне за българските състецатели в първия ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Българските състезатели постигнаха осем победи в първия ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026".

Дарен Кирилов спечели надпреварата на 100 метра гръб при мъжете със силен резултат. Състезателят на клуб "Доростол" финишира за 55.06 секунди, като остана на 0.10 от националния рекорд на Калоян Левтеров. След Кирилов се наредиха Адриан Йонинов и Никола Левтеров от клуб "Спринт София". В същата дисциплина при жените най-добро време даде Габриела Георгиева ("Олимпия") - 1:02.01 минути.

Ема Димитрова и Светлозар Николов донесоха победи за клуб ВСИ. Димитрова финишира първа на 800 метра свободен стил (9:30.70 минути), а Николов беше над всички в надпреварата на 400 метра съчетано плуване (4:28.62 минути).

Виктор Христов от клуб "Пловдив 2019" спечели мъжкия финал на 100 метра свободен стил с време 50.89 секунди, като след него завършиха Йован Янковски ("Вардар") и Петър Мицин ("Вихрен").

Състезателката на "Спринт София" Диана Петкова триумфира на 50 метра бруст при жените с време 31.42 секунди. Калоян Драгиев от ПСК "Черно море" беше най-бърз в старта на 200 метра бътерфлай при мъжете с 2:08.56 минути, а при жените в същата дисциплина победата беше за Гергана Луканова от "Метропол" (2:40.22 минути).

Силни резултати на българските плувци бяха регистрирани и в надпреварите при подрастващите. При девойките младша възраст се отличи Сиана Митева от клуб "Олимп" на 100 метра гръб (1:07.29 минути). При девойките старша Симона Иванова от "Олимп" даде време 58.45 секунди на 100 метра свободен стил, а в същата дисциплина с близки времена бяха Карина Митрова ("Олимп"), Александра Толева (ВСИ), Анета Христозова (ВСИ) и Михаела Стефанова ("Добруджа 2021"). При юношите старша възраст на 50 метра бруст Теодор Станчев ("Добруджа 2021") даде време 28.85 секунди, а на 100 метра свободен стил малка бе разликата между Димитър Дамянов ("ГД Спорт"), Христо Петков ("Пловдив 2019"), Димитър Докузов ("Вихрен"), Дамян Георгиев ("Акулите") и Мартин Юсев ("Младост '91").