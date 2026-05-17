Осем златни медала за България от втория ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Българските състезатели спечелиха нови осем златни медала във втория ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026", който се провежда в "Парк Арена ОЗК".

Габриела Георгиева беше най-бърза във финала на 200 метра гръб при жените. Националната рекордьорка в дисциплината взе дистанцията за 2:12.20 минути. Състезателката на клуб Олимпия имаше сериозен аванс пред следващите в подреждането - Дарина Ракова (Сейнт Джордж) и Тиана Темелкова (ВСИ). В същата дисциплина при мъжете победител стана Дарен Кирилов от Доростол с време 1:59.10 минути, като след него се наредиха плувците на Спринт София Адриан Йонинов и Никола Левтеров.

Диана Петкова (Спринт София) спечели втория си златен медал от надпреварата след успех в старта на 100 метра бътерфлай при жените. Петкова финишира за 1:00.42 минути. При мъжете успехът бе за Виктор Христов от Пловдив 2019 с време 54.08 секунди.

Петър Мицин от отбора на Вихрен взе златен медал на 400 метра свободен стил. Световният и европейски шампион за юноши записа силен резултат от 3:48.45 минути, който го изведе далеч пред конкурентите му. При жените успехът беше за Симона Иванова от Олимп с време 4:28.61 минути, следвана от състезателките на ВСИ Ема Димитрова и Андреа Георгиева.

17-годишната Елица Милотинова (Академик) постигна успех на 200 метра бруст при жените с време 2:42.19 минути, като след нея се наредиха Елена Калайджийска (Олимп) и Хатидже Йозтюрк (Бриз). Светлозар Николов от клуб ВСИ спечели оспорваната надпревара на 200 метра съчетано плуване при мъжете. Той завърши за 2:06.82 минути, като остави на 8 стотни след себе си молдовеца Иван Данцо. Трети се нареди съотборникът на Николов Явор Стефанов.