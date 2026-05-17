Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Осем златни медала за България от втория ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Осем златни медала за България от втория ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 17 май 2026 | 02:34
  • 127
  • 0
Осем златни медала за България от втория ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Българските състезатели спечелиха нови осем златни медала във втория ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026", който се провежда в "Парк Арена ОЗК".

Габриела Георгиева беше най-бърза във финала на 200 метра гръб при жените. Националната рекордьорка в дисциплината взе дистанцията за 2:12.20 минути. Състезателката на клуб Олимпия имаше сериозен аванс пред следващите в подреждането - Дарина Ракова (Сейнт Джордж) и Тиана Темелкова (ВСИ). В същата дисциплина при мъжете победител стана Дарен Кирилов от Доростол с време 1:59.10 минути, като след него се наредиха плувците на Спринт София Адриан Йонинов и Никола Левтеров.

Диана Петкова (Спринт София) спечели втория си златен медал от надпреварата след успех в старта на 100 метра бътерфлай при жените. Петкова финишира за 1:00.42 минути. При мъжете успехът бе за Виктор Христов от Пловдив 2019 с време 54.08 секунди.

Петър Мицин от отбора на Вихрен взе златен медал на 400 метра свободен стил. Световният и европейски шампион за юноши записа силен резултат от 3:48.45 минути, който го изведе далеч пред конкурентите му. При жените успехът беше за Симона Иванова от Олимп с време 4:28.61 минути, следвана от състезателките на ВСИ Ема Димитрова и Андреа Георгиева.

17-годишната Елица Милотинова (Академик) постигна успех на 200 метра бруст при жените с време 2:42.19 минути, като след нея се наредиха Елена Калайджийска (Олимп) и Хатидже Йозтюрк (Бриз). Светлозар Николов от клуб ВСИ спечели оспорваната надпревара на 200 метра съчетано плуване при мъжете. Той завърши за 2:06.82 минути, като остави на 8 стотни след себе си молдовеца Иван Данцо. Трети се нареди съотборникът на Николов Явор Стефанов.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Силно представяне за българските състезатели в първия ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

Силно представяне за българските състезатели в първия ден на "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 16 май 2026 | 01:55
  • 851
  • 3
8 български победи в първия ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

8 български победи в първия ден на Международния турнир по плуване "Гран при Бургас - Купата на кмета 2026"

  • 15 май 2026 | 20:57
  • 973
  • 0
За 12-ти път регатата Varna Channel Cup 2026 открива новия ветроходен сезон

За 12-ти път регатата Varna Channel Cup 2026 открива новия ветроходен сезон

  • 14 май 2026 | 13:32
  • 766
  • 0
Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

  • 13 май 2026 | 19:14
  • 830
  • 0
Шест отличия за България от международен турнир по скокове във вода в Задар

Шест отличия за България от международен турнир по скокове във вода в Задар

  • 10 май 2026 | 18:36
  • 1517
  • 0
Шампион във водата, пример в живота: Плувецът Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

Шампион във водата, пример в живота: Плувецът Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

  • 7 май 2026 | 08:55
  • 998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 157012
  • 1057
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 31455
  • 49
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 71652
  • 79
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 27862
  • 29
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 42228
  • 106
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 34159
  • 51