Николай Илиев е вторият европейски шампион за България на турнира по борба за кадети и девойки в Самоков

Николай Илиев е вторият европейски шампион за България на континенталния турнир по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков, а Радослав Великов-младши спечели трети сребърен медал за националите.

Илиев направи перфектен турнир на 71 кг и победи последователно Чемал Пурчу (Турция) със 7:5, Абел Качо (Румъния) с 11:0, Марк Земен (Унгария) с 10:0 и Дмитро Курсенко (Украйна) с 13:3, за да се класира на финал. В него българинът взе шест точки преднина срещу Артьом Ананян (Русия), който ги върна във втората част. Илиев обаче записа още една в последните секунди, за да спечели схватката и златото.

Георги Мърков-младши ликува с европейската титла

Илиев е вторият шампион за България след Георги Мърков-младши в класическия стил.

Великов-младши, син на световния шампион от 2006 и треньор на националния отбор в свободен стил Радослав Великов, също направи силен турнир при най-леките на 45 кг. Той не загуби точка срещу Александър Хамов (Беларус) и Даниел Матей (Румъния), а на полуфиналите направи голям обрат в последните секунди срещу Ерик Газарян (Армения) и го победи с 11:7. В битката за златото 15-годишният българин отстъпи с 0:11 на Марко Кваснюк (Украйна).

Великов е републикански и балкански шампион за деца, а също така е и трети на Европейското първенство до 15 години в Италия през 2025.

Сребърни медали спечелиха още Стефан Стефанов и Андреа Нисева при дамите.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto