  Официално: Дипчиков срещу руска легенда с 87 битки зад гърба си

Официално: Дипчиков срещу руска легенда с 87 битки зад гърба си

  • 18 май 2026 | 14:02
Бойната верига “Absolute Championship Akhmat” обяви официално следващия двубой на Никола Дипчиков. Българинът ще се изправи срещу Александър Шлеменко в основната битка на събитието ACA 204 в родния град на Шлеменко Омск на 19-и юни.

За 42-годишния спортист от Севлиево това ще бъде 38-ма професионална ММА среща. Бившият претендент за титлата в средна категория на АCA има вече 20 битки в организацията, в която дебютира преди 11 години.

41-годишният Шлеменко има 87 професионални ММА битки зад гърба си, като печели 68 от тях. Във визитката му присъства титла в средна категория на “Белатор”, която печели през 2013-а с нокаут над Микел Фалкао. Руснакът е мерил сили с имена като Тито Ортис, Гегард Мусаси, Анатоли Токов, Дейвид Бранч, Мелвин Манхоф, Роналдо Соуса, Хектор Ломбард. Едно от 17-те му поражения е нанесено от бившия български национал по борба и боец на UFC Йордан Радев.

