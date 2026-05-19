Нефтохимик приема Марица (Милево) в Българово

Нефтохимик (Бургас) ще изиграе последния си домакински мач от сезона в град Българово, вместо на стадион „Лазур“ в Бургас. Отборът на Димчо Ненов приема Марица (Милево) на 23 май, събота от 18:00 часа. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Също така всички тренировки на мъжкия тим на Нефтохимик ще се проведат в Българово или на базата в ж.к. „Изгрев“ в Бургас. Промяната в графика се налага предвид наближаващия „Мач на надеждата“ на 6 юни, който ще се изиграе на стадион „Лазур“. Нефтохимик е до край солидарен с каузата на Фондация „Стилиян Петров“ и прави всичко възможно да съдейства за запазването на основния терен на „зеления“ храм в оптимално състояние, за да посрещне той всички звезди на българския и световен футбол, които ще пристигнат в Бургас в началото на следващия месец.