Нефтохимик победи СФК Раковски

В Бургас, местния Нефтохимик се наложи с 3:1 над СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Димчо Ненов, с оглед събитията на терена. Футболистите му владееха инициативата през 90-те минути. Наклониха чувствително везните в своя полза още до почивката. Христо Георгиев откри резултата отблизо при суматоха пред вратата на съперника в 30-ата минута, В 34-ата, Мирослав Радев удвои. Гостите не се предадоха и влезлия като резерва Любомир Романски върна интригата с попадение в 78-ата минута. Григор Солаков постави точка на спора в 90-ата – 3:1.