Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до бронзовите медали в турнира за Купата на Русия в Москва.

В малкия финал Локомотив победи Зенит (Казан) с 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12).

Двубоят ще се запомни с това, че и двамата треньори - Пламен Константинов и Алексей Вербов дадоха шанс на много от резервите си да играят повече.

Световният вицешампион с България Симеон Николов остана резерва в началото на двубоя, но влизаше в игра от време на време.

Мони Николов се отличи с мощен начален удар и 1 ас, както и с опит за пайп и много емоционални изяви.

Така през този сезон 19-годишният разпределител Симеон Николов стигна до бронзови медали с Локомотив в Суперлигата и в турнира за Купата на Русия.

Малък финал на Купата на Русия:

ЗЕНИТ (КАЗАН) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 22:25, 12:15)

ЗЕНИТ: Михаил Вишников 4, Дражан Лубурич 13, Андрей Сурмачевский 22, Михаил Лабинский 17, Артьом Волвич 8, Дмитрий Щербинин 5 - Иля Фьодоров-либеро (Роман Романовский, Константин Абаев, Павел Бехтерев, Алексей Кононов, Дмитрий Волков 2)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО

ЛОКОМОТИВ: Вадим Ожиганов 2, Раджабдибир Шахбанмирзаев 22, Сам Деру 13, Александър Маркин 1, Юрий Бражнюк 11, Михаил Вишняков 10 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Семьон Кривитченко-либеро, СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Фьодор Воронков 7, Дмитрий Лизик 1)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.