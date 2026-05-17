Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

  • 17 май 2026 | 18:43
Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до бронзовите медали в турнира за Купата на Русия в Москва.

В малкия финал Локомотив победи Зенит (Казан) с 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12).

Двубоят ще се запомни с това, че и двамата треньори - Пламен Константинов и Алексей Вербов дадоха шанс на много от резервите си да играят повече.

Световният вицешампион с България Симеон Николов остана резерва в началото на двубоя, но влизаше в игра от време на време.

Мони Николов се отличи с мощен начален удар и 1 ас, както и с опит за пайп и много емоционални изяви.

Така през този сезон 19-годишният разпределител Симеон Николов стигна до бронзови медали с Локомотив в Суперлигата и в турнира за Купата на Русия.

Малък финал на Купата на Русия:
ЗЕНИТ (КАЗАН) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 22:25, 12:15)
ЗЕНИТ: Михаил Вишников 4, Дражан Лубурич 13, Андрей Сурмачевский 22, Михаил Лабинский 17, Артьом Волвич 8, Дмитрий Щербинин 5 - Иля Фьодоров-либеро (Роман Романовский, Константин Абаев, Павел Бехтерев, Алексей Кононов, Дмитрий Волков 2)
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ
Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО
ЛОКОМОТИВ: Вадим Ожиганов 2, Раджабдибир Шахбанмирзаев 22, Сам Деру 13, Александър Маркин 1, Юрий Бражнюк 11, Михаил Вишняков 10 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Семьон Кривитченко-либеро, СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Фьодор Воронков 7, Дмитрий Лизик 1)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

Алекс Николов и иранският Сирджан загубиха финала на Шампионската лига на Азия

Алекс Грозданов: Бе трудно да приема среброто, след като миналия сезон познавах вкуса на златото

Заверче отново на финал срещу Перуджа в Шампионската лига

Пламен Константинов: В мачове като този всичко често се решава от 1-2 ситуации

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) изпуснаха полуфинала за Купата след драма срещу Динамо

Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри за гостите

Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

