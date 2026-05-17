Хорхе Мартин се извини на Априлия за избухването си в бокса

Хорхе Мартин публично се извини на екипа на Априлия за поведението си в бокса след края на Гран При на Каталуня. Бившият световен шампион беше съборен от Раул Фернандес в последния завой на последната обиколка и загуби второто място.

Мартин се прибра ядосан в бокса и тим мениджърът на Априлия Паоло Бонора се опита да го успокои, същото стори и Масимо Ривола, но пилотът започна да ги блъска.

.@88jorgemartin offers an apology to Bonora after tempers ran high in the Aprilia box#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/btF0lkxV2m — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 17, 2026

Преди това Мартин саркастично ръкопляска на екипа пред бокса на Априлия, ядосан от това, че Фернандес, който го събори, също се състезава с мотоциклет на италианската марка, макар и за сателитния тим Тракхаус.

„Днес, това, което се случи с мен е на заден план, мислите ми са с Алекс и Йоан – заяви Мартин пред MotoGP.com. – Със сигурност имах потенциал да спечеля състезанието. Но това се случва, ще запомня положителното – днес бяхме бързи.

„Искам да кажа, че съм разочарован от себе си заради начина, по който влязох в бокса. Опитах се да се успокоя по време на състезанието, но в момента, в който влязох в бокса, напрежението се върна.

„Потърсих Паоло Бонора, за да му се извиня, защото го бутнах, а това беше напълно ненужно. Потърсих го в офиса му, но го нямаше, така че ще отида сега.“

Ривола отиде до бокса на Тракхаус, където направи забележка на шефа на тима Давиде Бривио, а Мартин изпусна шанса си да излезе начело в класирането в MotoGP.

Снимки: Gettyimages