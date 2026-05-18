8000 фенове на Локомотив вече имат билет за финала

Привържениците на Локомотив (Пловдив) изкупиха над 8000 билета за финала в турнира за Купата на България срещу ЦСКА. Новината бе съобщена официално от фенклуба на “смърфовете”.

Важна информация за феновете на Локо (Пд) преди финала за Купата

“Над 8000 рамо до рамо!

Приятели, този уикенд заедно минахме кота 8000 – и то 3 дни преди финала. Още една крачка и ни чака големият сблъсък.

Целта от 10 000 е много близо. Всичко е в нашите ръце. Нека покажем какво значи вярност, обич и подкрепа, с която Пловдив живее всеки ден.

Не спирайте с активизацията. Вземете приятел, брат, семейство, защото Локомотив го заслужава. Купувайте билети сега – не оставяйте за последния момент.

Да влезем на стадиона с високо вдигнати глави, рамо до рамо, като едно цяло.

Един за всички, всички за Локомотив!”