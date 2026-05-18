  • 18 май 2026 | 12:51
8000 фенове на Локомотив вече имат билет за финала

Привържениците на Локомотив (Пловдив) изкупиха над 8000 билета за финала в турнира за Купата на България срещу ЦСКА. Новината бе съобщена официално от фенклуба на “смърфовете”.

“Над 8000 рамо до рамо!

Приятели, този уикенд заедно минахме кота 8000 – и то 3 дни преди финала. Още една крачка и ни чака големият сблъсък.

Целта от 10 000 е много близо. Всичко е в нашите ръце. Нека покажем какво значи вярност, обич и подкрепа, с която Пловдив живее всеки ден.

Не спирайте с активизацията. Вземете приятел, брат, семейство, защото Локомотив го заслужава. Купувайте билети сега – не оставяйте за последния момент.

Да влезем на стадиона с високо вдигнати глави, рамо до рамо, като едно цяло.

Един за всички, всички за Локомотив!”

