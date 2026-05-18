Важна информация за феновете на Локо (Пд) преди финала за Купата

Локомотив Пловдив излезе с важна информация за феновете преди финала за Купата на България срещу ЦСКА в сряда.

- Организираната екскурзия ще потегли в 14:30 часа от ул. „Проф. Цветан Лазаров“, която се намира в непосредствена близост до стадиона. Всички записани, както и желаещи да се присъединят със собствен транспорт, трябва да бъдат поне 20 минути по-рано на уреченото място. Полицейски ескорт до столицата ще гарантира за сигурността по пътя. По време на пътуването ще има само едно спиране - то ще бъде на паркинга до Ихтиман, като от там автомобили също ще могат да се присъединят към колоната.

- Всички автомобили и автобуси трябва да са в София до 16:00 - 16:30.

- Автомобилите и автобусите ще бъдат прихванати от МВР още преди столицата и ще бъдат вкарвани в София с ескорт до местата за паркиране!

- Съществува голяма вероятност всички бензиностанции по магистралата да бъдат затворени, за да се избегне среща с привърженици на противниковия отбор.

- За автобусите е подсигурен паркинг зад сектор "Б".

- За автомобилите - от СДВР също ще подсигурят паркинг, но няма да се обявява предварително къде ще е, което се прави с цел безопасност. Водачите на автомобили ще бъдат ескортирани до местата за паркиране при влизане в София.

- На стадион "Васил Левски" не се продават и няма да се продават билети за финала! Касите на стадиона няма да бъдат отворени дори и в деня на мача!

- Касите на "Лаута" работят в понеделник и вторник (от 11 до 19) и в сряда (от 11 до 14:30).

- 1 родител ще може да бъде придружител на максимум 3 деца, които задължително трябва да са с коректно попълнени декларации.

- Хора, които са в нетрезво състояние, няма да бъдат допускани до трибуните.

- Носенето на лична карта е задължително.