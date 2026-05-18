  Пуснаха билетите за България - Черна гора

Пуснаха билетите за България - Черна гора

  • 18 май 2026 | 12:21
От днес в онлайн продажба са билетите за приятелския мач между България и Черна гора на стадион “Христо Ботев” в Пловдив на 1 юни от 19:00 ч.

Можете да закупите своя билет още сега оттук от сайта https://ticket.kolezha.bg.

По случай Международния ден на детето срещата ще бъде с вход свободен за деца до 14-годишна възраст, които ще може да я наблюдават безплатно! Освен това в часовете преди мача за малчуганите ще бъде организирана специална зона за забавления пред стадиона, която ще допринесе за празничната атмосфера с различни игри, изненади и награди.

Иначе в деня преди двубоя – неделя, 31 май, билети ще може да бъдат закупени на място от фенмагазина на “Ботев” Пловдив между 10:00 и 19:00 ч.

В деня на мача – понеделник, 1 юни – пропуски ще се продават на всички каси на стадион “Христо Ботев”, които ще отворят в 10:00 ч. и ще работят до края на първото полувреме.

Двубоят с Черна гора е една от двете контроли, които националният ни отбор ще изиграе през юни. Втората среща на селекцията на Александър Димитров е срещу Молдова на 5 юни в Кишинев на стадион “Зимбру” от 20:00 ч.

