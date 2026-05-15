Велик вратар не помни срещите с България - Зума му вкарва две дузпи в един мач

Един от най-великите вратари на XX век - Патрик Дженингс, не помни мачовете си със Северна Ирландия срещу България. Това призна самият той в разговор с финансиста Кирил Евтимов. Големия Пат и Киро се засякоха в ложата на "Тотнъм Хотспърс Стейдиъм" в Лондон, където гледаха равенството 1:1 от Премиър лийг между "шпорите" и Лийдс.

"Не си спомням нищо от мачовете срещу България, но честно казано и много други двубои също ми се губят, все пак имам над 800 мача в кариерата си. За българския футбол не знам нищо. Помня обаче силното ви представяне на световното през 94-та в САЩ. Сега единствено ме вълнува Тотнъм да се спаси от изпадане", сподели Пат Дженингс пред нашенеца.

С тима на Северна Ирландия стражът е играл три пъти срещу България през 70-те години на миналия век, записвайки една загуба и две победи. Паметна за родните национали остава победата на 18 октомври 1972 година, когато бием островитяните с 3:0 в София. Христо Бонев бележи два гола от дузпи, а Божил Колев добавя един. За "зелено-бялата армия" тогава играе емблематичният Джордж Бест. На клубно ниво 80-годишният Дженингс играе за непримиримите врагове Тотнъм и Арсенал, като остава в сърцата на привържениците и на двата тима.

През юни 1986 г. той става рекордьор в света по най-много изиграни мачове с национална фланелка 119. Постижението му изкара точно четири години преди друг британски вратар - Питър Шилтън, да го задмине по време на Италия'90. След края на мача между Тотнъм и Лийдс Евтимов се засече с капитана на йоркширци Итън Емпаду, който пожела скорошно оздравяване на контузения си съотборник и наш национал Илия Груев.

Снимки: Imago