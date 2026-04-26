Националите по минифутбол загубиха финала на турнира в Румъния

Националният отбор на България по минифутбол приключи участието си в престижния турнир EMF Nations Games 2026 с високо вдигната глава. В един изключително динамичен финал, нашите момчета отстъпиха минимално с 0:1 на домакините от Румъния - отборът, който е и най-титулован в света на минифутбола.

Мачът беше истинска тактическа битка, решена от един единствен гол на Попа в 38-мата минута. Тодор Малинов бе изгонен за втори жълт картон в 45-ата минута, на негово място влезе Гален Ненов, а до края Румъния спокойно разиграваше. Нашите момчета показаха изключителна дисциплина и спазваха тактическите указания до последната секунда.

В състава имаше много дебютанти, които не се стреснаха от голямата сцена и показаха, че бъдещето на българския минифутбол е в сигурни ръце. Да играеш като равен с равен срещу Румъния на техен терен е постижение, което заслужава само аплодисменти. Сребърните медали са доказателство за огромното израстване на тези момчета, голяма част от тях дебютанти.